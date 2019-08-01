地監局上半年涉新盤代理投訴增五成

整體投訴157宗 跌7%

地監局主席梁永祥表示，整體投訴雖然錄得跌幅，不過發出違規廣告方面的投訴比去年同期增加17宗，相信與局方去年發出相關執業通告，令公眾提高警覺有關；而無牌從事地產代理工作方面的投訴，他提醒公眾留意部分沒有註明牌照號碼的網上物業廣告。

另外，去年錄得3宗代理打鬥個案引起社會關注，地監局去年與發展商簽訂一手住宅物業銷售約章，並於上半年在一手樓盤銷售處巡查了465次，認為秩序有顯著改善，暫未錄得違規記錄。資料亦顯示，今年上半年地監局對122名持牌人採取行動或處分，並撤銷19個牌照及暫時吊銷8個牌照。

此外，上半年報考地產代理資格考試及營業員資格考試的人數，分別有2631人及3438人，較去年同期分別增加8.7%及13.4%。另地監局今年推出「5A代理」宣傳計劃，鼓勵業界做到5個「A」，包括Adherence（言出必行）、Affinity（與客同行）、Accountability（言而有信）、Advancement（與時並進）及Ability（言之有物）。