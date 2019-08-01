華懋5億建翩滙坊 料全年營業額逾億

呎租20至70元不等

就近日的社會運動，他認為社會已有毋須急切修例的共識，現時港人有不同訴求，並非有意破壞社會安寧，但籲社會保持理性，以找出解決方法。他又稱，對香港樓市有信心，樓市向來有起有落，現時市場仍有成交，大眾對住屋需求仍然強勁，無論自己個人或集團都對本港發展前景充滿信心。

另外，翩滙坊樓高兩層，佔地約14萬方呎，斥資逾5億元建造，目前出租率約有八成，約有40間商舖，租金參考區內商場水平，呎租介乎20元至70元。商戶組合方面，為迎合區內主要客群，以中產人士及年輕家庭客為主，提供親子教育、餐飲及生活百貨等商戶，其中引入國際幼稚園、音樂藝術教育學院、兒童剪髮專區、美國冒險樂園旗艦店等針對兒童成長的消費市場商戶。

蔡宏興籲社會保持理性找解決方法

蔡宏興預料，商場平日平均約有2.5萬人次，周末則可達4萬人次，人均消費約300至1000元。同時，暑期來臨，翩滙坊計劃投放500萬元作為暑期活動宣傳推廣費用，包括以Sanrio 旗下角色GUDETAMA（梳乎蛋）為主題作商場佈置。