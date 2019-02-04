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買家風暴下入市 688萬購啟岸1房戶

【明報專訊】天文台昨早預告下午改掛8號烈風信號，部分買家趕於8號信號高掛前入市。綜合市場消息指，昨日新盤市場共錄得約5宗買賣，其中恒地（0012）紅磡啟岸一個實用269方呎高層B7室，屬1房間隔，成交價687.7 萬元，實呎25,566元。

朗濤昨暫停開放示位

除上述啟岸外，嘉華（0173）大埔白石角嘉熙、華懋元朗朗城匯、永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA，以及億京大埔白石角海日灣Ⅱ期，昨日同樣在8號信號前錄得買賣。此外，部分新盤索性暫停開放示範單位，如鷹君（0041）旗下大埔白石角朗濤，位於旺角朗豪坊的示範單位及展覽廳便於昨午起暫停開放，直至信號除下為止。

簡基富伙萬泰7.4億收購中環舊樓

另外，市區舊樓獲發展商積極收購，土地註冊處資料顯示，中環荷李活道52年舊樓歐士大廈，一籃子商業物業以3.35億元獲福凰有限公司收購，該公司董事包括太古前大班簡基富（Kerr Keith Graham），以及萬泰總經理周國材等。福凰有限公司早於今年3月、4月期間，已成功收購項目17個住宅單位，另有一個舖位，連同今次收購之物業，總價約7.43億元，目前只餘下小量業權。

上述歐士大廈鄰近中環半山自動扶手電梯，現為一幢5層高住宅，據了解，項目地盤面積2419方呎，若作商業發展，地積比可達15倍，可建樓面逾3.6萬方呎。

相關字詞﹕萬泰 簡基富 舊樓收購 啟岸 恒地 新盤成交 8號風球

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