買家風暴下入市 688萬購啟岸1房戶

朗濤昨暫停開放示位

除上述啟岸外，嘉華（0173）大埔白石角嘉熙、華懋元朗朗城匯、永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA，以及億京大埔白石角海日灣Ⅱ期，昨日同樣在8號信號前錄得買賣。此外，部分新盤索性暫停開放示範單位，如鷹君（0041）旗下大埔白石角朗濤，位於旺角朗豪坊的示範單位及展覽廳便於昨午起暫停開放，直至信號除下為止。

簡基富伙萬泰7.4億收購中環舊樓

另外，市區舊樓獲發展商積極收購，土地註冊處資料顯示，中環荷李活道52年舊樓歐士大廈，一籃子商業物業以3.35億元獲福凰有限公司收購，該公司董事包括太古前大班簡基富（Kerr Keith Graham），以及萬泰總經理周國材等。福凰有限公司早於今年3月、4月期間，已成功收購項目17個住宅單位，另有一個舖位，連同今次收購之物業，總價約7.43億元，目前只餘下小量業權。

上述歐士大廈鄰近中環半山自動扶手電梯，現為一幢5層高住宅，據了解，項目地盤面積2419方呎，若作商業發展，地積比可達15倍，可建樓面逾3.6萬方呎。