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十大屋苑7月120宗成交 再成今年新低

【明報專訊】《逃犯條例》修訂風波已持續兩個月，社會氣氛惡化，降低買家入市意欲，令十大屋苑交投再度回落。中原地產統計，十大屋苑7月共錄120宗成交，較上月124宗，減少4宗，按月跌3.2%，並跌4個月，繼6月後再成今年新低。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月市况維持低位橫行格局，各區的示威及不合作運動，引致交通阻塞問題，睇樓量顯著下降，惟市場預料美國將宣布減息，相信對市况有正面作用。資料顯示，十大屋苑當中有半數屋苑成交量下跌，跌幅介乎7.7%至50%，鰂魚涌康怡花園跌幅最明顯，由6月6宗減至7月3宗，大跌五成；呎價方面，亦有6個屋苑成交呎價回落，當中包括鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊。

此外，市場續有業主減價個案，其中映灣園2座中層C室，實用面積520方呎，2房間隔，業主叫價710萬元，最終減36萬元或5％，以674萬元沽出，實呎12,962元。原業主2010年265萬元購入，帳面獲利409萬元或1.5倍。另外，元朗尚悅亦有3房戶以略低市價5％沽出。中原分區營業經理王勤學表示，尚悅10座低層F室，實用面積727方呎，屬3房1套連儲物室間隔，原業主以820萬元放售，及後減價35萬元或4.3%，以785萬元沽出，實呎10,798元。原業主於2015年以662.3萬元購入，持貨4年，帳面獲利122.7萬元或約19％。

美心掌舵人1.15億沽寶晶苑洋房

事實上，社會動盪下再有名人先行沽貨。土地註冊處顯示，香港美心集團第三代掌舵人、主席兼董事總經理伍偉國透過公司名義持有的淺水灣道寶晶苑單號洋房，上月初以1.15億元售出，實用2533方呎，實呎45,400元。伍偉國早於2006年以4590萬元購入，持貨13年，帳面獲利6910萬元或1.5倍。

相關字詞﹕名人沽貨 美心掌舵人 價量齊跌 十大屋苑

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