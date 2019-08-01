租金指數連升4月逼歷史高峰

理大16萬租名鑄 呎租93元

暑假期間不時有內地生高價搶租單位外，亦有本地大學高價承租部分豪宅特色戶。土地註冊處資料顯示，尖沙嘴名鑄高層D室相連單位，單位坐擁維港海景，7月中獲香港理工大學以月租16萬元租用，租約期兩年，至2021年7月，該單位實用1713方呎，實用呎租約93.4元，逼近項目呎租最高紀錄。業主2013年以6680萬元購入，現租金回報約2.8厘。資料顯示，屋苑最高呎租紀錄，於今年3月錄得，當時一個實用2108方呎的極高層F室複式戶，以全包價20萬元租出，實用呎租95元，月租及呎租創屋苑新高；業主去年初以1.26億元購入，租金回報不足2厘。

另一方面，利嘉閣分行經理羅富欽表示，粉嶺牽晴間4座高層E室，實用383方呎，獲內地生以12,800元承租，較叫價低700元，租客以每季繳付租金形式支付，實用呎租約33元，業主去年以約516.8萬元買入，現租金回報率約3厘。