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租金指數連升4月逼歷史高峰

【明報專訊】雖然差估署公布的售價指數有所回落，不過踏入暑假租賃旺季，不少內地生來港高價搶租單位，令本港租金逆市向上。據差估署最新數據顯示，租金指數連升4個月，6月指數報197.2點，按月再上調0.82%，按年升2.1%，指數逼近去年10月份197.6點的歷史高位。總結今年上半年，租金指數累計錄得2%的升幅。

理大16萬租名鑄 呎租93元

暑假期間不時有內地生高價搶租單位外，亦有本地大學高價承租部分豪宅特色戶。土地註冊處資料顯示，尖沙嘴名鑄高層D室相連單位，單位坐擁維港海景，7月中獲香港理工大學以月租16萬元租用，租約期兩年，至2021年7月，該單位實用1713方呎，實用呎租約93.4元，逼近項目呎租最高紀錄。業主2013年以6680萬元購入，現租金回報約2.8厘。資料顯示，屋苑最高呎租紀錄，於今年3月錄得，當時一個實用2108方呎的極高層F室複式戶，以全包價20萬元租出，實用呎租95元，月租及呎租創屋苑新高；業主去年初以1.26億元購入，租金回報不足2厘。

另一方面，利嘉閣分行經理羅富欽表示，粉嶺牽晴間4座高層E室，實用383方呎，獲內地生以12,800元承租，較叫價低700元，租客以每季繳付租金形式支付，實用呎租約33元，業主去年以約516.8萬元買入，現租金回報率約3厘。

相關字詞﹕牽晴間 內地生租樓 名鑄 豪宅租務 香港理工大學 租金指數 差餉物業估價署

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