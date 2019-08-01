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官方樓指見頂回落 連升5月斷纜 反修例風暴影響浮現 業界料7月再跌1.5%

【明報專訊】本港6月初起出現一連串反修例示威遊行，對原本形勢大好的樓市影響開始浮現。差餉物業估價署最新公布，本港整體售價指數在連升5個月後終「斷纜」，6月售價指數報393.7點，按月跌0.78%，五大類型單位樓價指數全線回落，並以中大型單位跌幅較大。市場預期7月公布的售價指數，跌幅或會擴大至約1.5%。

明報記者 林尚民

據差估署最新數據顯示，今年6月私人住宅售價指數報393.7點，按月跌0.78%，連升5個月後「斷纜」。不過，由於今年首5個月升幅強勁，總結今年上半年，樓價指數累計仍有9.54%的升幅，去年上半年及去年下半年，有關指數分別錄得10.88%的升幅及8.1%的跌幅，最新指數對比去年同期微升0.66%。

中型單位跑輸大市 按月跌1.82%

事實上，反修例風暴對整體樓市影響開始浮現，若以面積劃分，五大分類單位樓價指數全線下跌，按月跌幅介乎0.39%至1.82%。其中以C類單位（實用面積753至1075方呎）跌幅最大，最新報345.3點，按月跌1.82%，而B類單位（實用面積431至752方呎）的跌幅最細，最新報375.5點，按月跌0.39%

上半年售價指數仍累升9.54%

對於售價指數連升5個月後回落，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然最新公布的指數仍處於歷史第四高，但近期社會政治運動持續，各區遊行衝擊不斷，在剛過去的7月亦未見平息，預期7月樓價依然向下，相信下次公布的7月官方樓價指數跌勢持續，料跌幅擴大至1.5%。

萊坊：若第三季事件淡化 全年樓價仍升

陳海潮預期，踏入8月社會政治運動仍將繼續，樓價持續受壓，惟目前二手市場未見太多業主割價求售，大部分仍以觀望為主，暫時需求仍然多於可供應的盤源，樓價急跌的機會不大。倘若政治事件在第三季可望逐漸解決及淡化，相信樓價於第四季仍有機會回升2%至3%，可望抵消第三季的跌勢。若樂觀預期，整個下半年樓價將反覆微升，全年樓價仍有一成的升幅。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，指數與預期相若，受近日社會運動影響，估計未來1至2個月指數可能仍會向下調整，並估計今年下半年樓市會比較波動及下跌約5%，但全年仍有約5%升幅。

林浩文又認為，雖然許多因素會影響樓市表現，如政府政策、外圍經濟及政治、息口走勢、住宅供應、香港經濟表現等，但估計今年樓市的最終表現取決於中美貿易摩擦、本港經濟及社會情况，上述因素將直接影響股市及買家入市意欲。

相關字詞﹕反修例 樓價回調 樓價指數 差餉物業估價署

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