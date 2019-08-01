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周顯 投資二三事

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周顯：禁售期賣股 「棟」了莊家

【明報專訊】禁售期出售股票，證監會的懲罰不過是譴責，然而，涉事者早已「good水」走人，這實在是完全值得的生意。很多人以為，這種做法是「棟」小股民，但實際上，往往是大股東「棟」其莊家。

以新股為例子，很多時，基礎投資者持有了大部分配售股票，莊家處理的，只是其中的一部分新股。但上市後，假如股價急升，本來答允長期持貨的基礎投資者忽然出貨，令到莊家損失慘重，也是不時發生的事。

話說內地第二大的直播視頻平台鬥魚，有一個網紅女主播，名叫「喬碧蘿」，一天她的軟件壞了，露出了真身，原來是個大媽，而且在大媽當中，還是比較醜的那種，結果令到很多粉絲心碎了，有人還花了30多萬元在她的身上。

看到這新聞，我心想的，不是為什麼有這種騙徒，事實上，如果可以騙到錢，我在網上扮女人，都無問題；所以，真正的問題反而在於內地人為什麼這樣好騙呀？

這是我的一個不解之謎：內地騙徒這麼多，其人民應該是充滿警戒性才是，為什麼反而會這樣好騙呢？這好比當年在台灣，也是有名的滿街騙子，我父親在幾十年前，在台灣搞了一年地產，便被騙了一百多萬元。然而，台灣人好像是進化了，騙子外銷，本地人卻不那麼好騙了，反而是在內地，依然是人傻、錢多，是騙子的天堂。

[周顯 投資二三事]

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