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經濟
2019年8月1日星期四
張兆聰 技術取勝
投資策略
次季GDP增長維持0.6% 按月萎縮 分析：今季外圍靠穩 關鍵看本地政治環境
酒店零售市道弱 業界：暫毋須裁員
乏新私樓基建 固投跌幅擴至12%
港股半日市挫368點 跌穿徘徊區
7月中國製造業PMI略勝預期 仍處收縮區
銀行10月開放API次階段 可處理產品申請
長和加條款 避免套現大計難產 料防歐洲經濟轉差 涉6個長建電能合資項目
匯兌打擊業績 長建中期股息不變
人幣存款6月跌3.2％ 港元定存大升
上市不足1月 安樂工程發盈警
鄭家逾2億「買起」新昌 持股相當於現股本136.5%
保安風波影響 環聯母企次季收益跌78萬
保監局：提高持牌中介最低學歷要求
蘋果收入救亡 靠iPhone以外產品 大中華區銷售跌幅收窄 股價早段漲6%
Alphabet取代蘋果 成現金之王
小非農新職勝預期 增幅放緩
張兆聰：本地投資跌勢轉急 商廈舖租示警
梁志麟：乏新消息 英鎊再跌空間小
張兆聰：內地房託息高 不怕人幣波動可吼
盧志威：股東CEO齊跳船 小心BYND泡沫爆破
李曉佳：罪案大減 警隊反連年增開支
技術取勝：港鐵跌至首個支持
周顯：禁售期賣股 「棟」了莊家
湯文亮：現在最辛苦職位
官方樓指見頂回落 連升5月斷纜 反修例風暴影響浮現 業界料7月再跌1.5%
租金指數連升4月逼歷史高峰
十大屋苑7月120宗成交 再成今年新低
買家風暴下入市 688萬購啟岸1房戶
華懋5億建翩滙坊 料全年營業額逾億
地監局上半年涉新盤代理投訴增五成
仲量聯行古嘉豪：澳門政府填海收地房策勝港
澳門甲廈租金僅港兩成
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技術取勝：港鐵跌至首個支持
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【明報專訊】恒地40元不容有失（圖）
恒生或下試170元水平（圖）
明報記者 張兆聰
[張兆聰 技術取勝]
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次季GDP增長維持0.6% 按月萎縮 分析：今季外圍靠穩 關鍵看本地政治環境
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