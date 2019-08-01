經濟
李曉佳 財經澡堂

投資策略

下一篇 上一篇

李曉佳：罪案大減 警隊反連年增開支

【明報專訊】修訂《逃犯條例》引發的風波，近期已演變成每個星期都上演警民衝突，加上在721發生的「元朗黑夜」，警隊表現惹來猛烈批評。本欄是財經專欄，就把警隊看作一家公司來分析，每年預算金額都在增加的警隊，KPI（關鍵績效指標）卻不達標。「元朗黑夜」遲到39分鐘結果引起公憤，原來警隊在每年提交財政司長的預算中，有一個「於15分鐘內回應新界區緊急求救電話」的承諾，但至少連續7年都不達標（見圖）。

收999抵現場達標率去年見新低

筆者翻看警務處每年提交財政司的預算案，內裏有不少工作指標及實際完成的工作標準，以上面提到的回應緊急求救電話（即999）一項，在港島及九龍區的指標是9分鐘，而新界區則是15分鐘；警隊在兩項指標的預期達成率，至少連續8年是100%，即是希望每一宗緊急報案都可以在時限內到場，等同一種服務承諾。但事實是撇除2019年未有數據，警隊連續7年不達標，其中2018年更是港九新界地區都見近年新低。（題外話：新界區的標準是15分鐘，要留意即使警察在721事件中「失蹤」長達39分鐘，令45名市民無辜受傷，都只會計作一宗不達標個案。）

平心而論，警隊每年都仍有超過九成的指標達成率，問題是既然連續多年不達標，為何每年仍要寫下100%的目標？設定指標是用來挑戰的，抑或只是擺在那裏覺得好看？如果是一家上市公司，連續8年不達標會有什麼後果？

作為維持治安的執法部隊，筆者相信另一項重要指標應該是偵破罪案數字，在這項關鍵KPI上，在過去7年裏只有2年成功達標，而且更是在2016至2018年連續3年不達標。這個表現，放在任何公司同樣也是難以交代的。

警隊預算本年度首破200億大關

不過，與商界不同的是，即使警隊KPI表現不算理想，每年申請兼獲得的撥款預算依然連年上升，以近8個年度計，佔中後的2015至2016年度，警隊預算金額按年大增超過8.3%至168億元，至本年度更首次突破200億元大關，預算款項達206.821億元。

但與此相對，警隊近年每年接獲的舉報罪案總數卻在急劇下跌，翻查資料，2012年警方接獲舉報罪案宗數接近7.6萬宗，到去年已下滑至約5.4萬宗，7年間下跌了近三成；但同時期警隊預算金額卻連年上升，其間升了39.9%。罪案少了、KPI不達標，預算卻每年上升又是怎樣的一個邏輯？做研究的人最喜歡說「讓數據說話」，但有時亦要細聽數據沒說出的話。罪案少了，警隊卻仍要不斷加大開支，到底近幾年警察為何要愈來愈忙、需要愈來愈多人手？答案是什麼？你懂的。

[李曉佳 財經澡堂]

上 / 下一篇新聞

次季GDP增長維持0.6% 按月萎縮 分析：今季外圍靠穩 關鍵看本地政治環境
次季GDP增長維持0.6% 按月萎縮 分析：今季外圍靠穩 關鍵看本地政治環境
酒店零售市道弱 業界：暫毋須裁員
酒店零售市道弱 業界：暫毋須裁員
乏新私樓基建 固投跌幅擴至12%
乏新私樓基建 固投跌幅擴至12%
港股半日市挫368點 跌穿徘徊區
港股半日市挫368點 跌穿徘徊區
7月中國製造業PMI略勝預期 仍處收縮區
7月中國製造業PMI略勝預期 仍處收縮區
銀行10月開放API次階段 可處理產品申請
銀行10月開放API次階段 可處理產品申請
長和加條款 避免套現大計難產 料防歐洲經濟轉差 涉6個長建電能合資項目
長和加條款 避免套現大計難產 料防歐洲經濟轉差 涉6個長建電能合資項目
匯兌打擊業績 長建中期股息不變
匯兌打擊業績 長建中期股息不變
人幣存款6月跌3.2％ 港元定存大升
人幣存款6月跌3.2％ 港元定存大升
上市不足1月 安樂工程發盈警
上市不足1月 安樂工程發盈警
鄭家逾2億「買起」新昌 持股相當於現股本136.5%
鄭家逾2億「買起」新昌 持股相當於現股本136.5%
保安風波影響 環聯母企次季收益跌78萬
保安風波影響 環聯母企次季收益跌78萬
保監局：提高持牌中介最低學歷要求
保監局：提高持牌中介最低學歷要求
蘋果收入救亡 靠iPhone以外產品 大中華區銷售跌幅收窄 股價早段漲6%
蘋果收入救亡 靠iPhone以外產品 大中華區銷售跌幅收窄 股價早段漲6%
Alphabet取代蘋果 成現金之王
Alphabet取代蘋果 成現金之王
小非農新職勝預期 增幅放緩
小非農新職勝預期 增幅放緩
張兆聰：本地投資跌勢轉急 商廈舖租示警
張兆聰：本地投資跌勢轉急 商廈舖租示警
梁志麟：乏新消息 英鎊再跌空間小
梁志麟：乏新消息 英鎊再跌空間小
張兆聰：內地房託息高 不怕人幣波動可吼
張兆聰：內地房託息高 不怕人幣波動可吼
盧志威：股東CEO齊跳船 小心BYND泡沫爆破
盧志威：股東CEO齊跳船 小心BYND泡沫爆破
技術取勝：港鐵跌至首個支持
技術取勝：港鐵跌至首個支持
周顯：禁售期賣股 「棟」了莊家
周顯：禁售期賣股 「棟」了莊家
湯文亮：現在最辛苦職位
湯文亮：現在最辛苦職位
官方樓指見頂回落 連升5月斷纜 反修例風暴影響浮現 業界料7月再跌1.5%
官方樓指見頂回落 連升5月斷纜 反修例風暴影響浮現 業界料7月再跌1.5%
租金指數連升4月逼歷史高峰
租金指數連升4月逼歷史高峰
十大屋苑7月120宗成交 再成今年新低
十大屋苑7月120宗成交 再成今年新低
買家風暴下入市 688萬購啟岸1房戶
買家風暴下入市 688萬購啟岸1房戶
華懋5億建翩滙坊 料全年營業額逾億
華懋5億建翩滙坊 料全年營業額逾億
地監局上半年涉新盤代理投訴增五成
地監局上半年涉新盤代理投訴增五成
仲量聯行古嘉豪：澳門政府填海收地房策勝港
仲量聯行古嘉豪：澳門政府填海收地房策勝港
澳門甲廈租金僅港兩成
澳門甲廈租金僅港兩成