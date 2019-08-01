李曉佳：罪案大減 警隊反連年增開支

收999抵現場達標率去年見新低

筆者翻看警務處每年提交財政司的預算案，內裏有不少工作指標及實際完成的工作標準，以上面提到的回應緊急求救電話（即999）一項，在港島及九龍區的指標是9分鐘，而新界區則是15分鐘；警隊在兩項指標的預期達成率，至少連續8年是100%，即是希望每一宗緊急報案都可以在時限內到場，等同一種服務承諾。但事實是撇除2019年未有數據，警隊連續7年不達標，其中2018年更是港九新界地區都見近年新低。（題外話：新界區的標準是15分鐘，要留意即使警察在721事件中「失蹤」長達39分鐘，令45名市民無辜受傷，都只會計作一宗不達標個案。）

平心而論，警隊每年都仍有超過九成的指標達成率，問題是既然連續多年不達標，為何每年仍要寫下100%的目標？設定指標是用來挑戰的，抑或只是擺在那裏覺得好看？如果是一家上市公司，連續8年不達標會有什麼後果？

作為維持治安的執法部隊，筆者相信另一項重要指標應該是偵破罪案數字，在這項關鍵KPI上，在過去7年裏只有2年成功達標，而且更是在2016至2018年連續3年不達標。這個表現，放在任何公司同樣也是難以交代的。

警隊預算本年度首破200億大關

不過，與商界不同的是，即使警隊KPI表現不算理想，每年申請兼獲得的撥款預算依然連年上升，以近8個年度計，佔中後的2015至2016年度，警隊預算金額按年大增超過8.3%至168億元，至本年度更首次突破200億元大關，預算款項達206.821億元。

但與此相對，警隊近年每年接獲的舉報罪案總數卻在急劇下跌，翻查資料，2012年警方接獲舉報罪案宗數接近7.6萬宗，到去年已下滑至約5.4萬宗，7年間下跌了近三成；但同時期警隊預算金額卻連年上升，其間升了39.9%。罪案少了、KPI不達標，預算卻每年上升又是怎樣的一個邏輯？做研究的人最喜歡說「讓數據說話」，但有時亦要細聽數據沒說出的話。罪案少了，警隊卻仍要不斷加大開支，到底近幾年警察為何要愈來愈忙、需要愈來愈多人手？答案是什麼？你懂的。

[李曉佳 財經澡堂]