盧志威：股東CEO齊跳船 小心BYND泡沫爆破

每磅人造肉成本幾千美元

另外，高成本也是一大因素。人造肉需要胎牛血清，取得生長因子，要這種血清需要在懷孕母牛被送往屠房宰殺時，刺入牛胚胎的心臟才能提取，本身都是要殺生才能獲得生產原料，以此作為環保實在很偽善，同時每磅肉的成本要幾千美元，對比目前每磅幾美元的售價差天共地，這種產品如何能成功？

Beyond Meat第二季度收入按年增長逾兩倍至6730萬美元，期內虧損940萬美元，即每股虧損24美仙，筆者認為大家會接受虧損，但是人造肉太貴，不相信會有零售用戶肯恆常食用，就算餐廳肯入貨，都只是趕潮流，創造話題吸引客戶，已經不提消費者認受程度、口味等問題，所以長期來說銷售會否成功是很大疑問。

消費者不願意恒常食用 長期銷售成疑

另一個會令Beyond Meat泡沫爆破的原因，是上市短短兩個月之後，股價最多上升近8倍，已經有股東要跳船，在業績後公布的配股計劃中，來自股東的配售達300萬至349萬股，新發股票只有25萬股，跳船名單包括Beyond Meat行政總裁布朗（Ethan Brown）、風險投資公司Kleiner Perkins、食品公司通用磨坊（General Mills）及微軟創辦人蓋茨的前線基金（Gates Frontier Fund）。

一半街貨被沽空

要沽空Beyond Meat難度很高，且有一半是街貨被沽空，是十分熱門的交易，不過股東、CEO跳船非同小可，很有可能成泡沫爆破的觸發點，值得大家留意。

（筆者客戶持有Beyond Meat衍生工具）

[盧志威 美股搏擊]