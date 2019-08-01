經濟
張兆聰 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

張兆聰：內地房託息高 不怕人幣波動可吼

【明報專訊】受到風暴影響，港股昨日提早於下午1時55分收市，跌368點，收報27,777點，成交金額602億元。歐美股市下跌，港股亦低開低走，早市一度跌逾400點後，跌幅曾收窄至約200點，午後開市跌幅再度擴大。領跌大市仍是友邦（1299）跌2%，騰訊（0700）回吐1.33%，地產股在議息前夕受壓，會德豐（0020）、嘉華（0173）及長實（1113）跌逾2%。燃氣股強勢，中國燃氣（0384）創今年新高33.3元，港華燃氣（1083）升2.4%。

華為內地手機出貨增三成 概念股飈

另一個逆市上升的板塊是科技器材。華為昨日公布上半年業績，期內智能手機出貨達到1.18億部，同比增加24%。市場研究公司Canalys公布的最新數據顯示，第二季在內地的智能手機出貨量為3730萬支，比去年同期成長31%，市佔率則是較去年同期的27.6%增長超過10%，達到38%。排名華為之後的Oppo、Vivo、小米和蘋果，第二季出貨量和市佔率全部下降。有分析指這與華為被美國打壓，民眾轉買華為手機有關。華為概念股比亞迪電子（0285）急升逾7%，而盛傳來自華為訂單急增的富智康（2038）同樣升逾7%。

受到全球債券收益率持續下跌影響，投資者不斷追捧具備穩定派息的房地產信託，今年分派收益率跌至歷史最低位，例如領展（0823）便曾跌穿3厘，物業以非甲級和非核心地段的房託，例如置富產業（0778）、泓富產業（0808）等也逼近5厘水平。至於冠君（2778）和九倉置業（1997），也因受到示威衝擊而大幅回落，後者較高位更回落達20%。

長債息倘回升 不利估值高房託

一方面，聯儲局昨晚勢將減息，但市場普遍認為一次起、兩次止，事關美國經濟並不差，昨晚公布的ADP就業數據亦勝預期。若小幅減息便足以支持美國經濟，10年期債息隨時止跌回升，不利估值貼近歷史高位的房託。此外，本港經濟也不佳，第2季僅增長0.6%，若房託的收入增速放緩甚至略為下跌，由於市場從未想過會放緩，估值會出現劇烈調整以反映收入盈利風險。

相對於本港房託，內地房託近期表現較佳。一方面，越秀房託（0405）和匯賢產業信託（87001）的股息率仍高，分別達到6厘和7.5厘。另一方面，兩者一直存在匯率風險（人民幣匯價），市場並沒有像本港房託般將之視作零風險，因此在近日的估值下調中相對穩定。若不介意人民幣匯價波動影響到分派（高股息彌補相關風險），會是「好息」投資者的另一選擇。

[張兆聰 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

次季GDP增長維持0.6% 按月萎縮 分析：今季外圍靠穩 關鍵看本地政治環境
次季GDP增長維持0.6% 按月萎縮 分析：今季外圍靠穩 關鍵看本地政治環境
酒店零售市道弱 業界：暫毋須裁員
酒店零售市道弱 業界：暫毋須裁員
乏新私樓基建 固投跌幅擴至12%
乏新私樓基建 固投跌幅擴至12%
港股半日市挫368點 跌穿徘徊區
港股半日市挫368點 跌穿徘徊區
7月中國製造業PMI略勝預期 仍處收縮區
7月中國製造業PMI略勝預期 仍處收縮區
銀行10月開放API次階段 可處理產品申請
銀行10月開放API次階段 可處理產品申請
長和加條款 避免套現大計難產 料防歐洲經濟轉差 涉6個長建電能合資項目
長和加條款 避免套現大計難產 料防歐洲經濟轉差 涉6個長建電能合資項目
匯兌打擊業績 長建中期股息不變
匯兌打擊業績 長建中期股息不變
人幣存款6月跌3.2％ 港元定存大升
人幣存款6月跌3.2％ 港元定存大升
上市不足1月 安樂工程發盈警
上市不足1月 安樂工程發盈警
鄭家逾2億「買起」新昌 持股相當於現股本136.5%
鄭家逾2億「買起」新昌 持股相當於現股本136.5%
保安風波影響 環聯母企次季收益跌78萬
保安風波影響 環聯母企次季收益跌78萬
保監局：提高持牌中介最低學歷要求
保監局：提高持牌中介最低學歷要求
蘋果收入救亡 靠iPhone以外產品 大中華區銷售跌幅收窄 股價早段漲6%
蘋果收入救亡 靠iPhone以外產品 大中華區銷售跌幅收窄 股價早段漲6%
Alphabet取代蘋果 成現金之王
Alphabet取代蘋果 成現金之王
小非農新職勝預期 增幅放緩
小非農新職勝預期 增幅放緩
張兆聰：本地投資跌勢轉急 商廈舖租示警
張兆聰：本地投資跌勢轉急 商廈舖租示警
梁志麟：乏新消息 英鎊再跌空間小
梁志麟：乏新消息 英鎊再跌空間小
盧志威：股東CEO齊跳船 小心BYND泡沫爆破
盧志威：股東CEO齊跳船 小心BYND泡沫爆破
李曉佳：罪案大減 警隊反連年增開支
李曉佳：罪案大減 警隊反連年增開支
技術取勝：港鐵跌至首個支持
技術取勝：港鐵跌至首個支持
周顯：禁售期賣股 「棟」了莊家
周顯：禁售期賣股 「棟」了莊家
湯文亮：現在最辛苦職位
湯文亮：現在最辛苦職位
官方樓指見頂回落 連升5月斷纜 反修例風暴影響浮現 業界料7月再跌1.5%
官方樓指見頂回落 連升5月斷纜 反修例風暴影響浮現 業界料7月再跌1.5%
租金指數連升4月逼歷史高峰
租金指數連升4月逼歷史高峰
十大屋苑7月120宗成交 再成今年新低
十大屋苑7月120宗成交 再成今年新低
買家風暴下入市 688萬購啟岸1房戶
買家風暴下入市 688萬購啟岸1房戶
華懋5億建翩滙坊 料全年營業額逾億
華懋5億建翩滙坊 料全年營業額逾億
地監局上半年涉新盤代理投訴增五成
地監局上半年涉新盤代理投訴增五成
仲量聯行古嘉豪：澳門政府填海收地房策勝港
仲量聯行古嘉豪：澳門政府填海收地房策勝港
澳門甲廈租金僅港兩成
澳門甲廈租金僅港兩成