張兆聰：內地房託息高 不怕人幣波動可吼

華為內地手機出貨增三成 概念股飈

另一個逆市上升的板塊是科技器材。華為昨日公布上半年業績，期內智能手機出貨達到1.18億部，同比增加24%。市場研究公司Canalys公布的最新數據顯示，第二季在內地的智能手機出貨量為3730萬支，比去年同期成長31%，市佔率則是較去年同期的27.6%增長超過10%，達到38%。排名華為之後的Oppo、Vivo、小米和蘋果，第二季出貨量和市佔率全部下降。有分析指這與華為被美國打壓，民眾轉買華為手機有關。華為概念股比亞迪電子（0285）急升逾7%，而盛傳來自華為訂單急增的富智康（2038）同樣升逾7%。

受到全球債券收益率持續下跌影響，投資者不斷追捧具備穩定派息的房地產信託，今年分派收益率跌至歷史最低位，例如領展（0823）便曾跌穿3厘，物業以非甲級和非核心地段的房託，例如置富產業（0778）、泓富產業（0808）等也逼近5厘水平。至於冠君（2778）和九倉置業（1997），也因受到示威衝擊而大幅回落，後者較高位更回落達20%。

長債息倘回升 不利估值高房託

一方面，聯儲局昨晚勢將減息，但市場普遍認為一次起、兩次止，事關美國經濟並不差，昨晚公布的ADP就業數據亦勝預期。若小幅減息便足以支持美國經濟，10年期債息隨時止跌回升，不利估值貼近歷史高位的房託。此外，本港經濟也不佳，第2季僅增長0.6%，若房託的收入增速放緩甚至略為下跌，由於市場從未想過會放緩，估值會出現劇烈調整以反映收入盈利風險。

相對於本港房託，內地房託近期表現較佳。一方面，越秀房託（0405）和匯賢產業信託（87001）的股息率仍高，分別達到6厘和7.5厘。另一方面，兩者一直存在匯率風險（人民幣匯價），市場並沒有像本港房託般將之視作零風險，因此在近日的估值下調中相對穩定。若不介意人民幣匯價波動影響到分派（高股息彌補相關風險），會是「好息」投資者的另一選擇。

[張兆聰 數據尋寶]