梁志麟：乏新消息 英鎊再跌空間小

減息機會大 利淡澳紐元

澳洲及新西蘭儲備銀行下周公布議息結果。澳洲已連續兩個月減息，料當局維持利率不變以觀望減息成效，不過當地各項領先指標未見起色，亞洲經濟仍然疲弱，似乎減息壓力仍大。暫時澳元於0.6830至0.6990上落，走勢偏淡。利率期貨顯示新西蘭有接近九成機會於下周減息，以避免息率跟澳洲出現過分差異，料減息限制紐元於0.6540至0.6680上落，走勢偏淡。

其他貨幣方面，美國周五將公布6月份就業數據，雖然領先指標顯示職位增長將現放緩，但幅度不大，料不足推升減息預期。美匯指數有機會輕微突破5月高位98.4，但始終各國貨幣政策未見明顯差異，料升穿99可能性不大。

歐元繼續缺乏方向，市場將觀望官員會否發表講話談及重推量寬，料歐元於1.11至1.1240上落。美元兌瑞郎升穿下降趨勢線阻力，料可於0.98至1算上落。

雖然美元做好及油價缺乏方向令加元回落，但預期美國原油庫存支持油價，加上加拿大未見明顯減息壓力，料可限制美元兌加元於1.3050至50天線1.3230上落。

日本央行明日公布議息紀錄，估計將重申維持量寬政策一段長時間。要留意美元兌日圓一旦升穿109阻力，將確定技術上形成雙底，後市可進一步上試110.50水平。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]