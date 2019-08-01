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小非農新職勝預期 增幅放緩

【明報專訊】美國就業市場持續穩健。有「小非農」之稱的ADP私人市場職位在7月增加15.6萬個，遠高於6月的11.2萬個，較分析師預期高。儘管升幅較之前的20萬個以上有所收窄，卻反映美國閒置人力資源收緊。

歐元區GDP增長顯著減速

發表數據的穆迪分析（Moody's Analytics）指出，職位增長穩健，但增長步伐逐步放緩，這主要因為美國勞動力短缺、實體零售店裁員，以及環球貿易疲軟。市場等待聯儲局凌晨公布議息結果前，美股早段窄幅上落。Spotify上季訂戶增長遜於預期，股價早段跌約2%。

環球需求放緩抑制了歐元區的經濟活動。歐元區經濟增長放慢，第二季GDP初值按季增長0.2%，較第一季的0.4%增幅顯著放慢。與去年同期相比，歐元區第二季GDP增長1.1％，較首季的1.2％有所放緩。

不過就業數據是歐元區經濟的亮點。歐元區6月失業率降至7.5％，為2008年7月以來最低。儘管失業率觸及11年低位，但通脹增長放緩。

7月通脹按年增長1.1％，較6月的增幅低0.2個百分點。這意味歐元區通脹處於17個月低位，離略低於2%的歐洲央行目標愈來愈遠，增強了市場對歐洲央行在9月增加刺激措施的預期。外界估計，歐洲央行有可能公布減息或額外買債等措施。

航道水位下降 德生產鏈受影響

此外，熱浪侵襲歐洲令當地主要航道萊恩河的水位下降，可能為德國經濟帶來更大的壓力。去年萊恩河曾因水位過低，以致部分河道的航運暫停，影響到製造業的供應鏈及生產。市場恐今年事件重演，再次影響歐洲經濟。

（綜合報道）

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