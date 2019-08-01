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蘋果收入救亡 靠iPhone以外產品 大中華區銷售跌幅收窄 股價早段漲6%

【明報專訊】蘋果iPhone上季銷售持續疲弱，相關銷售額按年大跌12%，不過服務、可穿戴設備、Mac機和iPad等所有業務均強勁增長，助蘋果季度收入在連跌兩季後恢復向上。在截至6月29日的第三財季，蘋果收入按年增長1%至538億美元。雖然利潤連續第三個財季萎縮，按年跌13%至100.4億美元，不過每股盈利有2.18美元，無論收入及利潤均勝分析師預期。蘋果對第四財季表現樂觀，股價早段最多升6%。

在蘋果主要的大中華區市場（包括中國內地、香港和台灣），上季銷售額按年跌4%至91.6億美元，較之前兩季的20%以上按年跌幅顯著收窄（見圖）。以恒定匯率計算，大中華區銷售額更錄得輕微上升。

中國削減增值稅助換機

蘋果將大中華區銷售回穩，歸功於中國政府削減增值稅等刺激措施，以及蘋果對中國市場的新舉措，包括下調價格、擴大以舊機補錢換新機的Trade In計劃，以及購買新機的貸款計劃等，使當地的iPhone用戶數量增加，令更多消費者加入蘋果生態系統。不過市場研究公司Canalys的數據顯示，蘋果上季在中國的智能手機市場份額跌0.6個百分點，降至5.8%。

整體來說，iPhone上季在各市場都錄得用戶增長，即使iPhone的收入下降，其安裝數目仍創新高，助蘋果拓展服務收入。蘋果行政總裁庫克稱，很高興蘋果第三財季收入恢復增長，這也是蘋果歷來收入最高的6月季度，各市場和不同領域都表現理想，服務業務、可穿戴設備迅速增長，大中華區也取得重大進展，加上新服務及新產品即將推出，蘋果對前景充滿信心。

推信用卡助收入增加

蘋果預告，與高盛合作推出的信用卡Apple Card將在8月面世，預期蘋果9月季度收入將介乎610億美元至640億美元之間，超出分析師預期。這反映即使iPhone銷售下滑，憑藉即將推出的串流視頻、遊戲、信用卡等新服務，蘋果仍有超越預期的增長動力。

可穿戴設備收入急增48％

蘋果財務總監馬埃斯特里（Luca Maestri）稱，除iPhone以外，整體收入增長17％。服務和可穿戴設備在幾年前是幾乎不存在的類別，現在這兩項業務加起來已接近「財富50強」企業的規模。上季蘋果的服務業務收入按年增長近13％至115億美元，可穿戴設備（包括Apple Watch和Beats耳機）收入按年急增48％至55億美元。此外，Mac上季銷售額也按年增11％，iPad銷售額則按年增8％。反觀iPhone上季的銷售額按年大跌12%至不足260億美元，僅相當於蘋果整體收入的48%，比例為2012年以來最低。從另一角度看，iPhone的發展，與其他業務呈此消彼長之勢，反映蘋果業務趨向多元化。

（綜合報道）

[國際金融]

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