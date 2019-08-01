保安風波影響 環聯母企次季收益跌78萬

提升系統防再墮騙局

美國TransUnion於美國官方網站及美國證券交易委員會刊載的報告，顯示截至今年6月底止的半年，亞太區收益同比增加約90萬美元（約700萬港元）或3.3%，3個月同比減少約10萬美元（約78萬港元）或1%。報告解釋，整個亞太區的收益變化，主要是因為新產品的收益增長，填補部分香港客戶業務收入的減少。

報告又提到，美國TransUnion佔56.25%股份的香港環聯，於上月初墮入冒認員工及欺詐要求騙局，損失1780萬美元（約1.4億港元），事件反映公司內部管制出現重大漏洞（material weakness），而且未能有效運作，以防止或即時發現香港環聯出現未經授權的電匯。

報告指出，美國TransUnion發現騙局後，已立即重新評估電匯相關管制措施，並已開始推出補救計劃，包括會提升電郵管制、加強電匯審批要求、改善網上銀行監控及檢視現金管理的程序（review processes associated with cash management），以及加強內部溝通，提高警覺，強調專業懷疑及判斷的重要（professional skepticism and judgment）。