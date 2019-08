保安風波影響 環聯母企次季收益跌78萬

提升系統防再墮騙局

美國TransUnion於美國官方網站及美國證券交易委員會刊載的報告,顯示截至今年6月底止的半年,亞太區收益同比增加約90萬美元(約700萬港元)或3.3%,3個月同比減少約10萬美元(約78萬港元)或1%。報告解釋,整個亞太區的收益變化,主要是因為新產品的收益增長,填補部分香港客戶業務收入的減少。

報告又提到,美國TransUnion佔56.25%股份的香港環聯,於上月初墮入冒認員工及欺詐要求騙局,損失1780萬美元(約1.4億港元),事件反映公司內部管制出現重大漏洞(material weakness),而且未能有效運作,以防止或即時發現香港環聯出現未經授權的電匯。

報告指出,美國TransUnion發現騙局後,已立即重新評估電匯相關管制措施,並已開始推出補救計劃,包括會提升電郵管制、加強電匯審批要求、改善網上銀行監控及檢視現金管理的程序(review processes associated with cash management),以及加強內部溝通,提高警覺,強調專業懷疑及判斷的重要(professional skepticism and judgment)。