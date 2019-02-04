鄭家逾2億「買起」新昌 持股相當於現股本136.5%

明報記者 方楚茵

新昌自2016年被沽空機構匿名分析狙擊，指前大股東、內地商人林卓延將有問題及無收入的垃圾項目注入後，股價一沉不起，同時集團財務問題亦陸續曝光，至2017年出現債務違約等問題。

雖然新昌為還債不惜在2018年初以7.6億元出售觀塘偉業街新昌中心以解財困，但當年年初仍遭金利豐（1031）朱太朱李月華旗下的昇捷控股（2340）追債、後亦遭新世界主席鄭家純（圖）御用經紀鼎珮證券（VMS）代表律師發出的違約通知，將強制執行集團相關附屬公司股本抵押，包括最值錢的新昌亞仕達股份，轉權益轉讓予一家叫「Ultimate Achieve」的公司，其後VMS及昇捷更於2019年入稟要求將新昌清盤。

復牌方案包括收回新昌亞仕達

其後更爆出VMS撤換新昌原清盤人德勤，德勤曾質疑新昌亞仕達為何被賤賣，可見VMS在新昌困局中角色不輕，最終新昌落入跟VMS關係密切的鄭氏家族手上，市場人士不感到奇怪。

值得留意的是，新昌提交的復牌方案中，包括潛在認購者認購本公司新股份、一宗抵押權人出售中各方進行和解安排以將新昌亞仕達收回，以及債權人履行重組安排計劃等，在新世界購股後及VMS作為新昌亞仕達的債權人，前兩項條件似乎不難達成。

今次新昌困局獲市場關注，亦因集團曾爆出多項醜聞，包括本報在2018年7月揭發西九管理局在新昌旗下的新昌營造要求下，代其向至少14間分判商付工程費。該局更承認在2016年底已注意到新昌財困，代付工程費的做法獲董事局批准及政府知情，事件惹來爭議。最終在8月份西九管理局決定終止與新昌營造的M+博物館合約。