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人幣存款6月跌3.2％ 港元定存大升

【明報專訊】金管局數據顯示，6月資金沒有流走迹象，整體存款維持在13.6萬億元左右，美元及其他外幣存款按月下跌，港元存款上升，尤其是定期存款按月升3.8％，分析認為與大型銀行推出定存優惠有關。人民幣存款在月內跌3.2％，是兩年半以來最大月度跌幅。

6月香港開始出現大型示威活動，市場擔憂會出現走資。但根據金管局數據，6月認可機構的存款總額沒有明顯變動，由於定期存款的升幅超過活期及儲蓄存款的跌幅，港元存款於月內升0.5％至約6.95萬億元，當中活期及儲蓄存款分別按月跌2.5％及1.9％，但定期存款升3.8％至3.08萬億元。6月外幣存款總額減少0.4％，其中香港人民幣存款減少3.2％至6042億元人民幣，這是繼2017年1月大跌4％後的最大跌幅。金管局發言人重申，總體來說，人民幣資金池今年以來維持窄幅上落，香港銀行體系的人民幣流動性管理維持穩健。

美銀：下半年港銀加息0.125厘

上海商業銀行研究部主管林俊泓稱，人民幣匯價波動，息口又逐漸被港元定存追上，因此人民幣產品一到期後，銀行普遍建議客戶換回港元或外幣，導致6月人民幣存款金額下跌。

美銀美林報告指出，自去年港匯觸及7.85、金管局出手接錢以來，港元定期存款開始呈上升趨勢，相反活期及儲蓄存款下跌（見圖）。該行表示，目前港匯走強、拆息回落的形勢難以持久，主要因為阿里巴巴將在港上市，港元資金將會變得緊張，而香港銀行多把港元透過掉期換至日圓及其他貨幣，亦會推低港匯。該行預計下半年港匯將再觸及7.85，香港銀行會再上調最優惠利率0.125厘。

另外，金管局公布，6月貸款與墊款總額升1.1％，年率化增長達13％。負資產住宅按揭貸款宗數降至第二季只有1宗。

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