經濟
下一篇 上一篇

匯兌打擊業績 長建中期股息不變

【明報專訊】長江基建（1038）及其持股36%的電能實業（0006）昨日公布中期業績。長建受外幣匯兌影響，中期純利為59.42億元，與去年持平，每股中期息與去年同樣為0.68元。撇除外幣匯兌影響，純利增長為6%。電能則受匯率變動因素影響，加上英國及港燈（2638）提供貢獻減少，純利按年減少8%至37.91億元，每股派中期息亦與去年度的0.77元一樣。

電能純利跌8%

長建方面，電能上半年貢獻溢利13.63億元，按年跌13%。受內地收費道路收入減少，以及香港市場對基建材料需求減緩，中港業務溢利按年減少13%至2.66億元。英國基建業務的溢利為24.9億元，按年跌15%；澳洲基建業務的溢利為11.03億元，按年跌4%；歐洲大陸基建業務貢獻5.08億元，按年跌14%。截至6月底長建持有80億元現金，淨負債15%，並正積極研究多個收購項目，但不會志在必得。

電能則受到英鎊疲弱及旗下UK Power Networks(UKPN)自今年一月開始，不再確認非現金收入影響，令英國業務整體貢獻少於去年，提供溢利按年減少17.23%至18.25億元。澳洲業務受到不利匯率變動影響，溢利貢獻只有7.42億元，按年減少10.6%。

香港港燈貢獻給電能的溢利按年大減27.74%至2.37億元。電能手持現金進一步減少至38.8億元及淨持現金亦只有4.79億元，分別較去年尾減少25.79%及73.27%。

上 / 下一篇新聞

次季GDP增長維持0.6% 按月萎縮 分析：今季外圍靠穩 關鍵看本地政治環境
次季GDP增長維持0.6% 按月萎縮 分析：今季外圍靠穩 關鍵看本地政治環境
酒店零售市道弱 業界：暫毋須裁員
酒店零售市道弱 業界：暫毋須裁員
乏新私樓基建 固投跌幅擴至12%
乏新私樓基建 固投跌幅擴至12%
港股半日市挫368點 跌穿徘徊區
港股半日市挫368點 跌穿徘徊區
7月中國製造業PMI略勝預期 仍處收縮區
7月中國製造業PMI略勝預期 仍處收縮區
銀行10月開放API次階段 可處理產品申請
銀行10月開放API次階段 可處理產品申請
長和加條款 避免套現大計難產 料防歐洲經濟轉差 涉6個長建電能合資項目
長和加條款 避免套現大計難產 料防歐洲經濟轉差 涉6個長建電能合資項目
人幣存款6月跌3.2％ 港元定存大升
人幣存款6月跌3.2％ 港元定存大升
上市不足1月 安樂工程發盈警
上市不足1月 安樂工程發盈警
鄭家逾2億「買起」新昌 持股相當於現股本136.5%
鄭家逾2億「買起」新昌 持股相當於現股本136.5%
保安風波影響 環聯母企次季收益跌78萬
保安風波影響 環聯母企次季收益跌78萬
保監局：提高持牌中介最低學歷要求
保監局：提高持牌中介最低學歷要求
蘋果收入救亡 靠iPhone以外產品 大中華區銷售跌幅收窄 股價早段漲6%
蘋果收入救亡 靠iPhone以外產品 大中華區銷售跌幅收窄 股價早段漲6%
Alphabet取代蘋果 成現金之王
Alphabet取代蘋果 成現金之王
小非農新職勝預期 增幅放緩
小非農新職勝預期 增幅放緩
張兆聰：本地投資跌勢轉急 商廈舖租示警
張兆聰：本地投資跌勢轉急 商廈舖租示警
梁志麟：乏新消息 英鎊再跌空間小
梁志麟：乏新消息 英鎊再跌空間小
張兆聰：內地房託息高 不怕人幣波動可吼
張兆聰：內地房託息高 不怕人幣波動可吼
盧志威：股東CEO齊跳船 小心BYND泡沫爆破
盧志威：股東CEO齊跳船 小心BYND泡沫爆破
李曉佳：罪案大減 警隊反連年增開支
李曉佳：罪案大減 警隊反連年增開支
技術取勝：港鐵跌至首個支持
技術取勝：港鐵跌至首個支持
周顯：禁售期賣股 「棟」了莊家
周顯：禁售期賣股 「棟」了莊家
湯文亮：現在最辛苦職位
湯文亮：現在最辛苦職位
官方樓指見頂回落 連升5月斷纜 反修例風暴影響浮現 業界料7月再跌1.5%
官方樓指見頂回落 連升5月斷纜 反修例風暴影響浮現 業界料7月再跌1.5%
租金指數連升4月逼歷史高峰
租金指數連升4月逼歷史高峰
十大屋苑7月120宗成交 再成今年新低
十大屋苑7月120宗成交 再成今年新低
買家風暴下入市 688萬購啟岸1房戶
買家風暴下入市 688萬購啟岸1房戶
華懋5億建翩滙坊 料全年營業額逾億
華懋5億建翩滙坊 料全年營業額逾億
地監局上半年涉新盤代理投訴增五成
地監局上半年涉新盤代理投訴增五成
仲量聯行古嘉豪：澳門政府填海收地房策勝港
仲量聯行古嘉豪：澳門政府填海收地房策勝港
澳門甲廈租金僅港兩成
澳門甲廈租金僅港兩成