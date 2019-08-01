匯兌打擊業績 長建中期股息不變

電能純利跌8%

長建方面，電能上半年貢獻溢利13.63億元，按年跌13%。受內地收費道路收入減少，以及香港市場對基建材料需求減緩，中港業務溢利按年減少13%至2.66億元。英國基建業務的溢利為24.9億元，按年跌15%；澳洲基建業務的溢利為11.03億元，按年跌4%；歐洲大陸基建業務貢獻5.08億元，按年跌14%。截至6月底長建持有80億元現金，淨負債15%，並正積極研究多個收購項目，但不會志在必得。

電能則受到英鎊疲弱及旗下UK Power Networks(UKPN)自今年一月開始，不再確認非現金收入影響，令英國業務整體貢獻少於去年，提供溢利按年減少17.23%至18.25億元。澳洲業務受到不利匯率變動影響，溢利貢獻只有7.42億元，按年減少10.6%。

香港港燈貢獻給電能的溢利按年大減27.74%至2.37億元。電能手持現金進一步減少至38.8億元及淨持現金亦只有4.79億元，分別較去年尾減少25.79%及73.27%。