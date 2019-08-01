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長和加條款 避免套現大計難產 料防歐洲經濟轉差 涉6個長建電能合資項目

【明報專訊】長和（0001）去年與長實（1113）、長江基建（1038）及電能（0006）訂立5年期協議，將長和、長建及電能手上6個合資基建項目的直接經濟權益剝離，長和據此套現216億元後，事隔一年，長和與長建及電能宣布加簽補充協議，加入豁免條款，倘6個項目中有個案收益少於協定金額，可按補充協議抽走該項目的直接經濟權益，確保協議延續。一般相信，李嘉誠父子是因應近期市况，加上歐洲市况不明及英國行將脫歐，透過補充協議，形同「買定保險」。

據5年資產剝離協議 可套216億

根據長和、長建及電能的補充協議，若6個合資基建項目，任何一個在截至2023年底之前的任何一年度內，所得經濟回報少於協定金額，長和又於該項目未能夠行使五成以上投票權時，長建及電能可要求長和，以不多於15億元及10億元回購兩家公司在該項目的經濟權益，避免整份協議終止，惟長建及電能僅有一次機會要求長和行使回購權。據補充協議，即使啟動回購，長建及電能仍可保留6個項目公司30%及20%的投票權。長建及電能指，此舉將鞏固及保障其於合資項目的利益。

回報倘少於協定 長建電能仍可不終止整份協議

按去年四方所定協議，長和將手上位於英國、荷蘭、澳洲及加拿大的基建權益之直接經濟權益90%出讓，先行套取216億元現金。按原本協議，只要6個項目中有一個的經濟回報少於協定金額，整份協議便要取消，長和套現216億元大計便會泡湯。長和本身僅在加拿大Park'N Fly及英國UK Rail持股五成，在其他四個項目只持有部分權益（見表），長實、長建及電能，已經按照協議，向長和支付96億、72億及48億元。

根據長建昨日公布中期業績顯示，其從前述經濟權益協議，已獲得1.89億元溢利。長實（1113）從中取得的經濟收益，在2018年度則達1.09億元。長實本身則在6個基建項目內並沒有權益，因此不在今次補充協議內參與。

分析員：旨在維護參與公司股東公平

有外資行分析員接受本報查詢時指，是次長和系3間公司達成補充協議，旨在維護對參與公司的股東公平性，不會因為如有項目受到英國脫歐等事件影響而影響取得收益，並且可讓參與公司有選擇權。

除此之外，分析指看不到有其他特別原因促成補充協議。

一般相信，長和系3間公司是次作出此舉，或和集團主席李澤鉅，甚至已退任顧問的其父李嘉誠，要為歐洲經濟轉淡，及為英國脫歐，以至將來貨幣市場波對對基建項目折算匯率後收益可能面對的減少，變相「預購保險」有關。

明報記者 陳偉燊

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