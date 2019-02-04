銀行10月開放API次階段 可處理產品申請

首階段年初啟用 已開放500個API

於今年初展開的開放API第一階段，至今已有20間參與的零售銀行提供逾500個開放API，供查閱銀行產品及服務資訊，有網站及應用程式藉此提供匯率資訊、存款利率及貸款產品比較等服務。銀行將於今年10月底前落實第二階段開放API，供處理銀行產品及服務申請。

至於第三及第四階段，由於涉及讀取客戶資訊及處理財務交易，金管局認為須配合較嚴格的管控措施，最終決定先制定數據定義及傳輸程序的劃一標準，冀於明年內公布，再定出實施時間表。

金管局擬先統一技術標準

第三階段未有實施時間表

本地金融科技初創企業gini開發的應用程式可一站式管理多個銀行帳戶，其聯合創辦人及首席執行官梁敬熙表示，一直期待第三及第四階段開放API，尤其財務交易數據，認為現時進度較預期慢。他表示，目前該公司的應用程式需透過第三方認證機構連結銀行數據，落實第四階段將可使用銀行的開放API直接讀取資料，相信過程會更快捷簡單，但亦認為劃一標準可加強保安，消除用戶疑慮。