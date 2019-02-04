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7月中國製造業PMI略勝預期 仍處收縮區

【明報專訊】國家統計局昨日公布，7月份中國製造業採購經理人指數（PMI）反彈至49.7，略勝於市場預期的49.6以及6月的49.4，亦是近3個月首度回升，其中生產、新訂單、進出口均有所增加，或源於6月中起中美貿易戰短暫停火，談判重啟，令製造業恢復部分信心。不過指數連續3個月徘徊50以下的收縮區域，顯示中國經濟整體放緩下，製造業疲弱趨勢難改。

分類指數中，生產上升0.8錄得52.1，是為數不多企於榮枯分界線之上的指數。由4月以來持續下跌的新訂單跌幅收窄，回升至5月水平的49.8。此外，新出口訂單上升0.6至46.9，進口上升0.6至47.4，但依然處於收縮水平。

摩通：第三季製造業活動料續平穩

中美貿易戰令製造業成本增加，7月主要原材料購進價格及出廠價格均錄得上升。而6月跌至近10年新低的從業人員指數，7月略回升至47.1，顯示製造業企業用工景氣度小幅回暖。

中國日前公布第二季度經濟按年增長6.2%，增速為近30年來最低。摩根大通發表報告指出，中美貿易戰持續不確定性對地區供應鏈帶來影響，中國製造業持續受壓、收入增速放緩。不過報告續指，由於7月中國PMI分類指數廣泛回升，加上G20峰會後中美貿易政策趨於穩定、國內政策持續支持，料第三季度中國製造業活動可保持平穩，甚至有機會出現輕微上升。

相關字詞﹕中美貿易戰 摩根大通 製造業 製造業採購經理指數 國家統計局

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