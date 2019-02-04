港股半日市挫368點 跌穿徘徊區

國指報10,675點，跌1.32%。雖然港股只有大半日市，惟成交603億元與前日相若。前日創收市新高的申洲國際（2313）昨回吐4.23%，為跌幅最大藍籌。恒指夜期變動不大，截至昨晚10時半報27,757點，低水21點。

分析：業績期將至 先炒績優股

前日召開的中共中央政治局會議續要求實施房地產長效管理機制，不將房地產作為刺激經濟手段，內房股走弱，融創中國（1918）跌3.63%，中海外（0688）跌2.54%，被央視節目點名批評將辦公用樓宇包裝為居住樓宇出售的萬科（2202），昨跌2.15%。

利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗表示，當預期因颱風停市，港股跌幅通常會加深，加上市場等待聯儲局將發表議息聲明，因此昨日恒指波幅增加。他認為港股區間波動的大勢未變，不過本月恒指波幅會擴大至27,600點至29,000點。

黃耀宗認為，市場即將進入業績期，指數的指導作用減弱，而資金會先行炒作績優股，如騰訊（0700）和中國平安（2318）。投資者應逐個行業檢視，例如內房不能受惠政策，增速開始放慢。

高盛料中央加快放寬政策

高盛發表報告認為，政治局會議措辭比4月的會議較為鴿派，雖然現時實際推出的政策支持力度在近周減弱，不過高盛指，6月份內需和出口提前催谷，而7月份缺乏支持政策，因此預期7月份的數據會較6月差。支持政策將在9月推出，未必可在10月國慶時見效，若經濟數據連續兩個月惡化，將對資產市場有負面影響。因應當局希望在10月國慶來臨時，支持經濟出現增長，所以高盛認為政府會加快增強政策支持力度，不太可能近期會大幅收緊。

高盛指出，即使政治局會議採取偏鴿取態，但與實際政策仍可能有一定差距，例如今年4月的會議較7月會議取態較少偏向扶助經濟，例如當時沒有提及「六穩」，而有較強硬的「結構性去槓桿」，但無阻政策在6月再度放鬆。