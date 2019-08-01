酒店零售市道弱 業界：暫毋須裁員

周生生停開新店 7月生意料跌15%

周生生（0116）大中華營運總經理劉克斌表示，短期內對暑假的「黃金檔期」難有樂觀心態，本地客及內地客消費均有所減少，7月生意有機會下跌約15％。他指出，自去年出現中美貿易戰，再加上人民幣貶值，業界店舖擴張計劃已十分克制，公司現已暫停再開新店，惟今季仍不需要縮減人手，會適時調配員工應對情况。他又稱，就目前情况而言，租金一定面對下調壓力，不過行業仍在觀望，相信或在今季稍後浮現。

華大：示威區酒店房價雙位數跌

華大酒店（0201）主席鄭啓文說，雖然中美爆發貿易戰，以及香港社會出現多場示威活動，不過截至昨日旗下在港的酒店入住率仍達100％，惟示威區如灣仔、尖沙嘴及銅鑼灣的酒店，其房價大跌雙位數字，非示威區則跌單位數字。他續稱，留意到東南亞家庭客已避開來港，惟內地客不受影響。

鄭啓文透露，集團旗下的酒店8月預訂率僅兩成，是2003年爆發SARS以來首見，非旅行團的訂房甚少，相信現時客人會轉為來港前數天才預訂房間，以免碰上示威活動。他強調，行業向來缺乏人手，即使房價下跌，亦不需要裁減人手，如果情况持續3個月以上，會再研究。