次季GDP增長維持0.6% 按月萎縮 分析：今季外圍靠穩 關鍵看本地政治環境

明報記者 陳子凌

從GDP主要構成部份看，私人消費開支在第二季升1.2%，增幅較第一季的0.4%有所擴大；政府消費開支年增4%，接近首季的4.5%。固定資本形成總額大幅下跌12.1%，跌幅較首季的7%擴大。貨品出口按年跌5.4%而進口跌7%，與第一季的3.7%及4.2%比較，雖對GDP有正面作用，但屬於衰退性貿易順差擴大所致。服務輸出按年升0.2%，較首季0.8%放慢，反映旅遊業放緩。服務輸入升1.7%，上季是按年跌1.5%，對第二季GDP同樣帶來負面影響（見表）。

進出口同跌 屬衰退性順差擴大

政府發言人指，根據預估數字，第二季整體經濟表現欠佳，外部需求進一步減弱，內部需求維持疲軟。受環球經濟增長減慢和中美在貿易爭議及科技範疇的摩擦影響，亞洲區內製造業和貿易活動進一步受挫。第二季香港整體貨物出口跌幅擴大，服務輸出也只錄得些微增長。由於環球經濟下行風險增加，加上其他不利因素，本地經濟氣氛明顯減弱，私人消費開支只錄得輕微增長，整體投資開支持續下滑。

信銀國際首席經濟師廖群表示，第二季GDP受到投資氣氛轉差，中美貿易戰令市場信心不足所拖累，反而本港連串示威6月才開始，對第二季GDP影響有限。去年首兩季高增幅的GDP也造成高基數影響，而下半年高基數效應消退，且中美重啟貿易談判，美國又很大機會減息，這些情况有望令香港第三季，乃至下半年的經濟可回升，只是不要對幅度有太大期望，全年GDP可能在1%至1.5%水平，隱憂是如果本港政治環境繼續轉差，則有機會拖累全年GDP增長跌至1%以下。

學者：貿戰影響上半年GDP

示威影響料第三季浮現

香港浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，貿易是影響上半年經濟轉差的主因，而他不看好第三季表現，因示威活動對零售、旅遊及餐飲等影響在第三季才會明顯浮現，他亦相信政府將需要下調全年GDP預測至2%以下。

另外，6月份零售數據將於今日下午公布，而第二季GDP經修訂數字將於本月16日公布。