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具利差優勢 新興市場債吸引 高盛：平均5.5厘 遠超美10年國債

【明報專訊】環球市場持續不明朗，觀望情緒濃厚，市場追尋高息防守工具。高盛資產管理環球固定收益團隊新興市場債券高級投資組合經理Angus Bell認為，隨着發達市場國家利率向下甚至出現負利率，現時新興市場債孳息平均約5.5厘更顯得吸引，吸引歐洲和亞洲投資者，加上基本經濟狀况改善，在經濟惡化和市場波動時仍可給予投資者信心，仍然看好新興市場債。

市場觀望聯儲局香港時間明日凌晨議息結果，普遍預計勢將減息。Angus估計，當局今年內會減息2至3次，每次減息0.25厘，但也有減息0.5厘的可能。早在美國之前，韓國和印尼等新興市場央行，已搶先減息，他相信這有望抵消經濟放緩影響。他續稱，隨着新興市場國家經常帳普遍趨向平衡，債務也處於可控制水平，在現時宏觀經濟惡化和市場波動下，料情况會較以往更受控，能給予投資者信心。

縱使部分新興市場央行減息，但隨個別地區特別歐洲經濟仍未見起色，多國國債孳息更跌至負水平，如德國10年期國債孳息一度跌破負0.4厘，瑞士更曾見負0.7厘。Angus也稱，相比下現時大部分新興國家利率仍然為正值，通脹和經濟增長潛力都較高，吸引資金為求高回報流入新興市場債市。

新興經濟有改善 資金流入

他續稱，新興市場美元計價債券，其孳息率與美國10年期債息差距，由年初450基點，縮窄至現時約340基點。他解釋，這主要源自部分國家經濟有一定改善，包括阿根廷、厄瓜多爾及土耳其等，以及憧憬成熟市場寬鬆貨幣政策帶來支持。他指現時新興市場債息5.5厘，略低於長期平均水平6至7厘，但仍遠高於10年期美國債息約兩厘。

在新興市場中，Angus看好印尼，以至較冷門的烏克蘭、厄瓜多爾和多米尼加共和國，並認為目前中國主權債則估值偏高。他認為短年期新興市場債有吸引投資機會，指其對美國國債孳息較不敏感，並隨後者孳息下跌，故今年表現跑贏傳統新興市場債；現時旗下投資組合債券平均年期6.5至7年，平均評級為「BB」。

中國市場方面，他稱正密切留意違約率情况，現時在岸違約的確上升，但認為不至於升至警戒水平，認為投資者需了解到，這是中國經濟持續發展的一部分。他稱以往內地企業違約較低，但隨同時內地金融系統也擴大，現時有能力應對。他續稱，中國政府今年選擇性地釋放流動性至實體經濟，有利新興市場第一季表現，但亦會留意是否流入到適當地方，而暫時有部分私人企業較難取得貸款。

人債違約率升 未至警戒水平

另外，法國外貿銀行發表中國在岸債券監測季度報告，指隨內地信貸息差擴大，反映市場對人行接管包商銀行事件，以至更多企業違約感到擔憂。報告稱，內地上半年首次債券違約規模達到140億元人民幣，按年增長56%，所有違約均來自民企，特別是工業和科技行業，部分更為受惠於政策支持的中小企業或混改試點企業，反映現行政策並未完全有效緩和這類企業的經營壓力。不過，包商銀行事件亦引致市場對金融機構違約擔憂，使後者的發債速度有所減慢。

該行估計，中國政府計劃在2020年前清理「殭屍企業」，國企和民企違約率難免上升，如情况「傳染」到其他企業，中央或以釋放流動性應對；但估計中央只會在經濟數據遠遜預期下才會進一步降準。而隨着監管部門限制房託融資和資產證劵化，中小型房企將面對更大壓力。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 基金特區]

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