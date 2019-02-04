綠景NEO大廈 預租近半樓面

手表品牌6400萬購歌賦街舖

商舖市場方面，有投資者趁舖市回軟入市。土地註冊處資料顯示，上環歌賦街11號地舖及閣樓，於本月中以6400萬元易手，商舖面積約1000方呎，閣樓約800方呎，折合呎價約3.56萬元。新買家為ICE WORLD LIMITED，其公司董事為比利時籍的LUTGEN, JEAN-PIERRE LEON MARIE，與手表品牌ICE WORLD行政總裁姓名相同，料為同一人。原業主於2004年2月以415萬元購入商舖，持貨15年，帳面大賺5985萬元，物業升值逾14倍。

萊坊料今年舖租跌5%至10%

此外，萊坊發布《香港每月物業市場報告》指出，隨着奢侈品品牌實體店擴充步伐減漫，部分非奢侈品零售商正抓緊機會，於中環以外的核心區落戶。在外圍經濟和政治不確定的影響下，預計零售業務表現仍將疲弱，預計今年優質街舖租金將下跌5%至10%，而商場租金則料保持相對穩定。報告又指，中環甲級寫字樓的租賃需求則正在放緩，而超甲級寫字樓尤其受到影響，租戶承租能力被削弱；而港島東鰂魚涌寫字樓需求強勁，主要受惠於該區發展日趨成熟，持續有租戶搬遷到該區。