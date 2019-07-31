逸瓏園額印鬆綁1280萬沽 升價17%

溱柏開放式減價5% 425萬成交

元朗暴力事件後，區內交投減慢，最新錄得一宗溱柏業主減價沽貨止賺個案。利嘉閣助理分區董事黃永全指，溱柏9座低層F室，實用面積301方呎，屬開放式間隔，原以448萬元放售，經買賣雙方議價後減23萬元或約5%，以425萬元沽出，實呎14,120元。 原業主2013年9月以273.7萬元買入上述單位，持貨近6年，帳面獲利約151.3萬元，物業升值55%。

此外，祥益地產分行經理林英傑表示，屯門兆麟苑F座高層1室，實用面積401呎，2房間隔，新近於自由市場以510萬元放售，與買家商議後，終減價30萬元或5.8%，以480萬元沽出，實呎11,970元，屬市價成交。原業主於2002年以約63萬元(未補地價)購入，持貨17年，料扣除補價後仍獲利不俗。

白居二750萬入市康山兩房

向來有「居屋王」之稱的鰂魚涌康山花園，本月暫錄2宗成交。中原高級分區營業經理施志鋼表示，康山花園8座中層D室，實用面積431方呎，兩房間隔，最新以750萬元獲「白居二」客承接，實呎17,401元，成交價較市價低5%。原業主於1986年9月以30.12萬元未補價購入單位，持貨33年，帳面獲利719.88萬元，物業期內升值近24倍。

青薈1房478萬 不足4年升近四成

另外，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣青薈低層B室，實用面積224方呎，屬1房間隔，原業主以500萬元放盤，及後累減22萬元或4.4%，並以478萬元沽出，實呎21,339元。

原業主於2015年10月以347萬元購入，持貨近4年，帳面獲利131萬元，物業升值38%。