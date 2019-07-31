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仲量聯行：「納米樓」新供應3年內料大增60%

【明報專訊】發展商繼續積極興建不足200方呎的「納米樓」。仲量聯行昨日公布最新《住宅銷售報告》指，2019年至2021年這3年間，將有超過3000個面積小於200方呎的納米單位落成，較2016年至2018年過去3年的落成量，大幅增加60%。

銀碼細吸引更多買家入市

該行研究部資料顯示，2019年至2021年「納米樓」新供應佔整體私人住宅新供應約5%，如早前發售的「納米樓」項目、由內房佳源（2768）及舖王鄧成波家族持有的屯門菁雋，再度進行銷售，而單位售價較2018年12月時大幅減價達三成，入場費僅174萬元，價格「親民」，當日推售344伙，成功售出98%，減價吸客奏效。仲量聯行資本市場部資深董事莫凱傑表示，「納米樓」銀碼相對較吸引，吸引買家蜂擁入市。現時人工加幅遠遠落後於樓價升幅，發展商需要調低單位面積以維持較低的單位銀碼，令更多買家可入市。

料「納米樓」樓價跌時多跑輸大市

仲量聯行研究部主管馬安平則指，儘管納米單位售價吸引，但購買「納米樓」亦存在一定風險，因當樓市下行時，「納米樓」做價走勢往往跑輸大市，往往業主須要大幅減價，始能將「納米樓」成功轉售。

他預期，今年下半年樓市前景欠佳，發展商推售「納米樓」新盤時，開價料較偏軟，最終將導致二手樓價跌幅更大，預期今年整體樓價下跌0至5%，而「納米樓」樓價將跑輸大市。

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