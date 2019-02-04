映日灣最快周內開價 首批料逾200伙 憧憬聯儲局減息 新盤搶閘吸客

明報記者 林尚民

市場消息指，共設有840伙的映日灣，首批價單料涉約200至300個單位，即佔單位總數高逾三成，有望下周開始收票，並於下月中發售，另據悉發展商將配合財務公司提供高成數按揭。上述映日灣位於荃灣楊屋道，由3座住宅及1座商業大樓組成，提供840個住宅單位，開放式實用面積由217方呎起，為荃灣面積最細的新盤單位，標準戶最大面積859方呎；面積最大特色單位實用面積達2022方呎，樓花期長約9個月。

朗濤周六次輪銷售124伙

至於上周六首輪開售238伙即日沽清的朗濤，周一深夜加推1A號及3號價單，1A號價單部分單位加價約3%，而3號價單則涉及114伙，包括46個1房、34個兩房及32個3房戶，另有兩個連平台3房單位，實用面積由357至1233方呎，扣除最高21%優惠後，折實價由583.7萬至2327.8萬元，折實實呎12,750至18,879元。

該盤昨公布2號銷售安排，其中124伙周六以發價單形式推售，實用357至1233方呎，折實價583.7萬至2327.8萬元，折實實呎12,750至18,879元；另有24伙於下月12日至23日招標發售。

大潭道45號推兩幢洋房招標

另外，樂聲電子（0213）南區洋房項目大潭道45號亦公布首份銷售安排，推出兩幢洋房招標，包括實用4812方呎連1009方呎花園及991方呎天台的7號屋，以及實用4751方呎連1612方呎花園及998方呎天台的8號屋，有關洋房將於周五上午10時至下午1時招標3小時。

白石角雲滙馬鞍山泓碧均錄撻訂

不過，亦有部分新盤錄得撻訂，如新地（0016）大埔白石角雲滙7座16樓A3室，實用777方呎，原於本月22日以1595.6萬元招標售出，成交價1595.6萬元，實呎約2.05萬元，惟買家最終撻訂，以樓價5%計算，料遭發展商殺訂近80萬元。

另碧桂園（2007）馬鞍山泓碧，位於3座7樓J室，實用486方呎，原於本月20日以797.8萬元售出，實呎16,416元，買方最近撻訂，料損失39.89萬元訂金。