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陳德豪：美有多次減息空間 增貿易戰本錢

【明報專訊】周一國務院港澳辦就《逃犯條例》罕有召開記者會，市場擔憂中方會有激烈措施，例如暫停自由行等不同的謠言滿天飛。港股當天開市後最多跌超過452點，跌穿28,000點關口，惟於下午3時的記者會上未有公布具體措施，言論也較市場預期溫和，港股尾市反彈約百點，跌291點，收市企穩28,100點。其中看見本地防守股受壓，如領展（0823）下跌2.8%，創下兩個半月以來的新低，港鐵（0066）跌3%，而九倉置業（1997）更挫逾4.7%。港股全日成交不足700億元。

其實近期受香港政治環境影響，相信大部分投資者也在等待香港政治環境回穩，現時政局不穩定難免令投資者卻步，以致成交量偏低。加上美國今個星期議息，聯儲局應沒有懸念減息0.25厘，但投資者期盼有更鴿派的言論，希望聯署局將有多於一次的減息，因此，港股7月大市表現反覆，沒有明顯的方向。

聯儲局保經濟擴張 貿戰料續升級

聯儲局主席鮑威爾曾表示今年有一個主要目標，就是繼續維持經濟擴張，保護美國經濟免受下行風險影響。市場預期本周的會議將會減息0.25厘，為超過10年來第一次減低借貸成本，相信對刺激經濟有積極作用。美國現時息率2.25厘，如以每次減0.25厘來計算，美國將可以有9次的減息空間，即是有頗大的減息空間，聯儲局有機會今年減息多於一次，以幫助本地經濟，變相令美國在貿易戰的本錢增大。

至於貿易戰方面，在7月30至31日，久違的中美貿易面對面談判移師到上海舉行，是自6月G20峰會以來第一次會面。美國代表也承認，這次會談不會有多大的突破進展，至於兩國會否釋出善意及確定未來會談細節，將會是這次會議的焦點，例如中國會否承諾購買美國農產品的金額，以及美國會否放寬美企與中國公司華為交易的限制。另一邊廂，美國總統特朗普也威脅世貿要重新審視「愈來愈富裕」的國家繼續享有作為發展中國家的優惠地位，如中國和新加坡。此舉有可能導致中美貿易衝突繼續升級。

英強硬派約翰遜接相位 準備硬脫歐

英國新首相約翰遜正式上任，已立即擺出強硬打破僵局的姿態。新內閣解散了大部分前首相文翠珊的政府班底，新內閣成員幾乎全是脫歐派。新任外相藍韜文（Dominic Raab）已於周一表明，為硬脫歐作好準備，無論能否與歐盟達成協議，也會如期在10月31日脫歐。同時更要求歐盟，如果希望避免硬脫歐，必須撤銷「最後擔保方案」。其強硬姿態未曾在文翠珊的內閣出現過，相信英國與歐盟的拉鋸戰將會在未來數個月內完結。

如果英國真於10月31日硬脫歐，英國將會脫離歐盟關稅區，意味現時所有的關稅條款將不適用，特別對英國的農業造成混亂。英國和歐盟之間的安排仍未落實，未來雙方各自發出的證件或執照也許不被對方承認，相信會對雙方市民的生活造成混亂，也會對英國及歐盟成員國的經濟造成頗長遠的影響。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

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