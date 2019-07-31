湯文亮：恩將仇報 利政府趁機收地

元朗襲擊事件 自己人打自己人

「7‧21」元朗白衣人襲擊示威人士，不少人質疑警方點解唔出手。老實講，警方是不會出手，否則就會破壞了政府的收地大計，有老友聽到我這樣說，立刻話根本風馬牛不相及，黑白互片點會關收地事？

一向以來，政府解決唔到房屋問題就是收唔到地，在地產商方面，就算他們願意補地價改變土地用途，將農地變成住宅用地，出價亦比市價低很多。至於新界鄉紳父老，他們的確願意賣地，就算政府出價不低，但每當接近完成協議時，便有人自告奮勇替父老們爭取更好價錢。

老實說，錢又點會有人嫌多？以菜園村為例，在政府與地主接近完成協議階段，才殺出一班人包括一些泛民政客，協助地主以保家衛國的理由，不肯將土地賣給政府，結果政府要付多很多費用，地主等人就財源廣進，由此可見，泛民政客與鄉紳父老基本上有伙伴關係，所以，他們才夠膽在元朗擺街站大罵警方，話晒都叫做有主場之利，誰不知那班元朗佬竟然恩將仇報，不但在當晚打他們，並且發生「7‧21」襲擊事件。其實，我估計雙方打架的人不知道大水冲倒龍王廟，自己人打自己人。

黑衣示威者連立法會都夠膽佔領，又點可能吞得落這口氣，於是約埋一起在7‧27去元朗買老婆餅，今次一搞，雙方應該在一段時間內無偈傾，這是黑白最壞的時機，亦是政府最好的時機，政府應該向鄉紳父老伸出友誼之手，大家埋枱傾土地買賣，沒有第三者阻撓，自然水到渠成。

政府有土地，房屋供應自然會多很多，年輕人容易買樓，社會怨氣就會減少，我相信就算以利益先行，黑白雙方都唔會在一兩年內埋枱傾偈，這是政府買地的好時機，地產商知道政府可以向鄉紳買地，自然會提速補地價，供應增加，樓市就會平穩發展。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]