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周顯 投資二三事

投資策略

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周顯：因政治市賣樓不智

【明報專訊】有人問我，對元朗樓的看法，我反問一句，你認為白衣人是收錢辦事，還是為了政治立場，因而到處打人呢？他說，當然是收了錢啦！

我說：「如果他們是為了政治立場到處打人，就代表了這些事會常常發生，但如果如你所說是收錢做嘢，邊度有人日日畀咁多錢出嚟呀？」

他說：「但是警黑合作，警察理事喎！」

我說，那如你所說「警黑合作」，是只限於元朗區，還是整個香港先？還有，就算是元朗區「警黑合作」，幾十年來先至出過一單咁嘅事啫！我都不認為這會常常發生噃！除非你入圍村住，咁就唔敢包，但圍村治安不好，也不單是在元朗，度度都有問題㗎啦！

他說：「如果是這樣，我是不是要趁低買入元朗樓？」

我說：「這個我幫不到你，因為近年來，由於大陸人買得太多，元朗和屯門的樓價升幅已經高於平均數，我只能說，因為『襲擊事件』劈價賣掉元朗樓，是非常不智的事。」

縱猜中政治 不一定猜中市場

因政治市而賣樓，很多時會無端端看錯市，例如說，在上世紀1980年代，很多人因為怕九七回歸，因而把港樓賣掉。後來對呀！九七後，的確是樓價大跌，不過最低點相比起大量拋售的1980年代初期，還是高了幾倍，這證明了，縱是你猜中了政治，也不一定能夠猜中市場。

[周顯 投資二三事]

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