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張兆聰：內房或「慢熊」 港股續牛皮

【明報專訊】恒指昨日升40點，收報點28,146點，成交金額617億元。市場等待聯儲局議息會議，港股輕微低開後回升，港資股嘗試反彈但力度不強，主要強勢板塊和股份還是靠騰訊（0700）、醫藥、手機設備、5G設備等。相繼宣布盈喜的內險股向好，新華（1336）、太保（2601）、財險（2328）升幅都超過2％。執筆時歐洲股市大跌，夜期亦跌160點，一來特朗普於推特撰文批評中國，在中美舉行貿易談判前施壓，二來美匯指數再度升破98水平，也引發市場拋售。

港股維持悶局，交投淡靜，全日均缺乏售點。連日遭拋售的港資股終有回穩迹象，友邦（1299）大幅低開後曾倒升，但暫時受制於雙頂頸線約83元水平，本地地產股中僅新地（0016）上升，新世界（0017）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐（0020）均下跌。但本地零售股有反彈，周大福（1929）反彈4.7％，六福（0590）、利福（1212）都漲逾2％。現在大市牛皮，每天炒作的都不同，但不少此前持續走高的股份也出現大幅拋售，趁高獲利情况較為突出，反而弱勢股輪流反彈，大市設局還是偏弱。

弱勢股輪流反彈 惟大市偏弱

中共中央政治局會議強調，堅持房子是用來住的，不是用來炒的定位，落實房地產長效管理機制，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。另據《中國建設報》從富力地產（2777）多名內部人士處獲悉，集團於7月26日發布了一份內部文件「關於要求地區公司確保完成銷售任務的通知」。文件上明確表示，2019年下半年原則上暫停拿地工作，多次提及要促銷售，抓回款。其中，「以完成項目銷售目標為第一優先級，在確保銷量的基礎上追求項目收益最大化」還被加粗強調。

中國經濟仍是由房地產主導，即使部分上市房企土儲既優質而量又多，未來仍有條件維持較快增長，但全國來看，一是中央大方向政策不支持，很多融資渠道也被封殺，二是過去1年按揭利率下降也未能刺激銷售，反映市場需求疲弱，或已被過去數年天量銷售所透支。房地產雖沒有崩盤式下跌的風險，但卻可能呈慢熊式的緩慢下跌，中港股市也可能跟隨維持牛皮偏弱。

海信與華為合作 可小注炒

內地天氣炎熱，10個地區創出歷史高溫，受影響民眾多達8億人，市場已炒作中資電力股，憧憬用電需求大幅增加，昨日則見空調股海信（0921）異動急升9%。除了天氣外，亦有報道指海信空調將與華為HiLink合作，雙方打破品牌壁壘，實現不同協議終端的互聯互通。根據雙方合作，海信空調、華為智能家居產品可以實現雙方不同協議下，統一通過華為的智能家居App進行互聯。據了解，海信空調將作為首批產品，於7月底率先接入華為HiLink生態圈，預計將於8月的華為開發者大會上對外公布。海信股價一直比較波動，升急跌亦快。今市借華為合作消息炒上，有條件出現一輪升浪，可考慮小注投機性買入。

[張兆聰 還看今朝]

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