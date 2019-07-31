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經濟
2019年7月31日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
惠譽：示威活動對港GDP構成風險 評級受考驗 政府效率受損將打擊商業信心
今公布次季GDP 學者料較首季差
恒隆陳啟宗：示威衝突影響租戶生意
政治局會議：不以地產刺激經濟
恒指反覆升40點 內險股發力
新世界擴版圖 杭州購百億地王 鄭志剛銳意拓內地 月內連下兩城
乏物業銷售 恒隆地產中期少賺4%
太地貸款ESG達標獲減息 港企先例
小米頻回購 創辦人須減特權股維持比例
港燈中期分派跌兩成
中場績佳 澳博上半年多賺12%
國藝重組債務 六成轉換股債
「懶人」積金推出兩年達189萬戶 積金局將檢討收費上限
「日本城」母企全年純利增13.6%
硬脫歐風險增 英鎊逾兩年低 約翰遜拜相以來跌逾2%
股東擬再售股 Beyond Meat 挫7%
fb承認Libra「或不會面世」
花旗交易部門擬裁百人
張兆聰：內房或「慢熊」 港股續牛皮
沈華：科創板有利推動新經濟
張兆聰：熱浪刺激用電 小注神華
植耀輝：本地因素影響小 騰訊可避險
技術取勝：紫金窄幅上落待突破
亞視被指彈票 財仔入稟追逾5000萬
阿里巴巴「1拆8」 昨紐交所正式生效
周顯：因政治市賣樓不智
湯文亮：恩將仇報 利政府趁機收地
陳德豪：美有多次減息空間 增貿易戰本錢
映日灣最快周內開價 首批料逾200伙 憧憬聯儲局減息 新盤搶閘吸客
仲量聯行：「納米樓」新供應3年內料大增60%
次季一手貨尾比重10% 10季新低
逸瓏園額印鬆綁1280萬沽 升價17%
綠景NEO大廈 預租近半樓面
雲海首宗租賃 1房月租2萬呎租52元
具利差優勢 新興市場債吸引 高盛：平均5.5厘 遠超美10年國債
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技術取勝：紫金窄幅上落待突破
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【明報專訊】中興突破24.75元機會大（圖）
頤海國際宜守50天線（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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惠譽：示威活動對港GDP構成風險 評級受考驗 政府效率受損將打擊商業信心
今公布次季GDP 學者料較首季差
恒隆陳啟宗：示威衝突影響租戶生意
政治局會議：不以地產刺激經濟
恒指反覆升40點 內險股發力
新世界擴版圖 杭州購百億地王 鄭志剛銳意拓內地 月內連下兩城
乏物業銷售 恒隆地產中期少賺4%
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次季一手貨尾比重10% 10季新低
逸瓏園額印鬆綁1280萬沽 升價17%
綠景NEO大廈 預租近半樓面
雲海首宗租賃 1房月租2萬呎租52元
具利差優勢 新興市場債吸引 高盛：平均5.5厘 遠超美10年國債
惠譽：示威活動對港GDP構成風險 評級受考驗 政府效率受損將打擊商業信心
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新世界擴版圖 杭州購百億地王 鄭志剛銳意拓內地 月內連下兩城
乏物業銷售 恒隆地產中期少賺4%
太地貸款ESG達標獲減息 港企先例
小米頻回購 創辦人須減特權股維持比例
港燈中期分派跌兩成
中場績佳 澳博上半年多賺12%
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硬脫歐風險增 英鎊逾兩年低 約翰遜拜相以來跌逾2%
股東擬再售股 Beyond Meat 挫7%
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綠景NEO大廈 預租近半樓面
雲海首宗租賃 1房月租2萬呎租52元
具利差優勢 新興市場債吸引 高盛：平均5.5厘 遠超美10年國債
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