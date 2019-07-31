植耀輝：本地因素影響小 騰訊可避險

物管股候調整吸納

踏入業績期，先談較值得留意之板塊。部分物管股已發盈喜，基於業務及持續有穩定現金流支持，預期仍會是資金避難所，不過股價亦已反映，因此宜候調整吸納；內險股亦有盈喜支持，只是盈利表現較波動，吸引力不如物管股，唯一較大憧憬應是A股在科創板帶動下，會否顯著反彈。相比之下，本地零售相關板塊情况最差，部分早前已發盈警，惟經濟下半年難見改善，加上近期政治局勢進一步打擊零售市道，個別在筆者眼中更是自身發展問題居多，因此不建議「撈底」。另一影響較大的板塊應是經營商場及租務物業，短期仍充斥眾多不利因素，故暫亦未宜吸納。

最後，談談內房最新情况。據內地《證券日報》統計，截至7月23日止，今年以來全國已有271家房企宣布破產；而單是7月份已有26家，不過絕大部分均為中小型開發商，集中五六線城市。該篇文章亦提到，與2014年超過2000家房企倒閉相比，現時水平仍不算高，但情况亦須受關注。對房企而言，資金鏈斷裂是最大導致破產的原因。另外，破產企業中不少涉足眾多範疇，例如新能源及汽車產業等。問題是相關產業投資年期及回本期長，一旦本業資金回籠有問題，便會構成生死存亡的挑戰。筆者預期內房破產潮會持續，不過本地上市內房公司具規模，只要發展不特別進取，相信問題可控。

（筆者持有騰訊股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]