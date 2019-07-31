沈華：科創板有利推動新經濟

科創板的火熱也令大衆的注意力再次轉向新經濟。新經濟這個說法，起源於上世紀九十年代美國，是指由信息技術特別是互聯網技術革命作為驅動，借助全球化浪潮，以高新科技產業為龍頭的經濟模式。近年隨着新能源、大數據、人工智能、醫藥生物科技等高新科技產業的快速發展，新經濟概念重新成為熱話，特別是中國內地藉加入世界貿易組織（WTO）融入全球經濟一體化的契機，在短短的20年裏，經濟體系由傳統經濟佔主導逐漸轉向新經濟佔主導，成為當今除美國以外，最大的新經濟發展舞台。如果我們回顧上世紀末衆多關於新經濟的研究和預測，會發現裏面絕大部分描述今天已實現，甚至超越。

新技術助舊產業升級 可相輔相成

從前很多人認為新經濟產業與傳統產業是此消彼長的關係，如果傳統經濟高速增長，則會壓縮新經濟的成長空間，反之亦然。然而，現在我們發現，新經濟不僅限於第三產業，同時涉及第一、二產業，也可以與傳統經濟相輔相成。因此，新經濟並不一定是一種全新的業態，而更多是一種新的產業模式，通過將信息技術產業應用到新興產業及傳統產業中，從而提升經濟效益，實現產業的優化升級。例如，大數據的應用可以幫助傳統房地產管理行業及傳統製造行業更好地掌握市場狀况，從而提升生產效率及利潤率，而新技術發展，例如工業製造當中的智能製造、大規模的訂製化生產等，對完善製造產業鏈則有不可忽視的作用。

那麼對於投資者而言，如何把握新經濟發展所帶來的機遇呢？我們知道，在經濟結構不斷轉型升級過程中，新的投資機會也會不斷湧現。比如消費升級已經是一個大趨勢，產業升級和優化整合、科技驅動發展等肯定也是新經濟的主要發展點。另外，清潔能源、5G技術、醫療健康、新型科技等領域都值得投資者留意。

新領域監管風險較大

投資新經濟產業也有許多挑戰，投資者需要謹慎應對。由於新經濟產業往往涉及前人所未涉獵的領域，常常會出現現行的法例仍未很好涵蓋的情况，主要的挑戰包括監管及行業前景等，例如生物科學研究的倫理問題等，這些都直接影響行業發展的前景。

在投資新經濟產業的途徑上，因為新經濟企業具有偏向知識型經濟、固定資產偏少等特點，直接融資將會是新經濟企業發展的重要助力，科創板就是一個好例子，側重於創投類項目的私募股權基金是合資格投資者首先考慮的選項。普通投資者在科創板等二級市場也有機會，以騰訊（0700）為例，其第一大股東Naspers 2001年在騰訊上市前入股，迄今回報率超過5000倍，而即使以上市價入股的普通投資者，如果持有股份到現在，回報率也超過450倍。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]