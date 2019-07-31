股東擬再售股 Beyond Meat 挫7%

【明報專訊】「人造肉第一股」Beyond Meat受惠於分銷點增加，第二季收入按年增長逾兩倍至6730萬美元，遠勝預期。期內虧損為940萬美元，即每股虧損24美仙，虧損幅度較去年同期擴大，主要由於與其IPO相關的1170萬美元非現金支出。不過由於該公司在上市後僅兩個月又打算出售股份，當中包括來自股東的300萬至349萬股，以及該公司的25萬股新股，其股價昨早段跌7%至206.6美元。以目前價格計算，即將出售的股票總值約7.2億美元。該公司5月上市時，公開發行了不足1000萬股，目前股價較25美元的招股價升逾7倍。