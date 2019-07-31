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股東擬再售股 Beyond Meat 挫7%

【明報專訊】「人造肉第一股」Beyond Meat受惠於分銷點增加，第二季收入按年增長逾兩倍至6730萬美元，遠勝預期。期內虧損為940萬美元，即每股虧損24美仙，虧損幅度較去年同期擴大，主要由於與其IPO相關的1170萬美元非現金支出。不過由於該公司在上市後僅兩個月又打算出售股份，當中包括來自股東的300萬至349萬股，以及該公司的25萬股新股，其股價昨早段跌7%至206.6美元。以目前價格計算，即將出售的股票總值約7.2億美元。該公司5月上市時，公開發行了不足1000萬股，目前股價較25美元的招股價升逾7倍。

第2季收入增逾兩倍 遠勝預期

根據監管文件，出售股票的股東包括Beyond Meat行政總裁布朗（Ethan Brown）、風險投資公司Kleiner Perkins、食品公司General Mills以及微軟創辦人蓋茨的前線基金（Gates Frontier Fund）。新資金將用於提升產能，並進行市場推廣及促銷活動。

隨着消費者對肉類替代品的興趣增加，Beyond Meat計劃透過與全球連鎖餐廳建立合作伙伴關係提振銷售。Beyond Meat提高了銷售預測，預計本財年的收入將超過2.4億美元，較去年增長170％以上。它又預計，全年息稅折舊和攤銷前利潤（EBITDA）為正值，較先前預期的收支平衡更為樂觀。

（金融時報）

[國際金融]

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