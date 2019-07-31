硬脫歐風險增 英鎊逾兩年低 約翰遜拜相以來跌逾2%

特朗普再向華「發炮」 美股早段挫

英國首相約翰遜的辦公室表示，英國將要求歐盟與其磋商更佳的脫歐協議，並同時為可能的無協議脫歐做好準備，增添了市場對硬脫歐的擔憂。英鎊3個月期權引伸波幅升至3月底以來最高。市場預期英倫銀行未來數月不大可能加息，也令英鎊缺乏支持。面對硬脫歐風險，期貨數據預示，英倫銀行在12月減息四分之一厘的概率超過60％。

OFX外匯交易平台的分析指出，英鎊近期下滑，只是其潛在疲軟的開始。摩通的客戶報告亦稱，隨着約翰遜上台，英倫銀行的政策將趨向中性，放棄持續正常化。摩通預期，英倫銀行在周四議息會議所發布的季度通脹報告，將下調經濟增長前景，並預示在較長的一段時間不會加息。

聯儲局內部分歧 減息決定難一致

至於周四凌晨公布的聯儲局前瞻指引，則可能令聯儲局內部出現較多的分歧。由於近期經濟數據改善，聯儲局官員可能不會一致同意減息的決定，可能令市場較難理解聯儲局未來的政策路徑。自1987年以來，聯儲局有37％的政策會議，有一名或以上的官員投反對票。昨公布的6月美國核心PCE按年升1.6%，低於分析師預期。 日本央行昨決定維持現行的貨幣寬鬆政策。由於此次未加碼寬鬆，倘聯儲局於周四凌晨宣布減息，有可能令日圓匯率轉強。日本央行稱，若經濟失速、物價下跌，將毫不猶豫地加碼貨幣寬鬆措施。

高盛上調標指目標至3100點

高盛昨表示，將美國標普500指數的2019年目標，上調3%至3100點，意味全年累計上漲24%。高盛預測2020年底標普500指數為3400點。不過高盛以經濟活動疲弱為由，將標普500企業今年的每股盈利下調6美元。FactSet數據顯示，75％已公布業績企業利潤勝預期。寶潔（P＆G）上季表現勝預期，股價早段升逾4%創新高。製藥廠默克（Merck）上季收入及盈利均勝預期，早段股價升逾2％。摩通警告，在聯儲局公布議息結果前，一系列風險市場閃現「超買」信號。

（綜合報道）

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