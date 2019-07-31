硬脫歐風險增 英鎊逾兩年低 約翰遜拜相以來跌逾2%

【明報專訊】市場憂慮英國硬脫歐的風險升溫，英鎊續跌，兌美元昨低見1.2119，為2017年3月以來最低。自上周二約翰遜繼任英國首相以來，英鎊兌美元跌逾2%。自上月底迄今跌逾4%，令本月有可能創接近3年來，英鎊表現最差的1個月。英鎊兌歐元及日圓同告下跌。法國東方匯理銀行（Crédit Agricole）估計，倘英國硬脫歐，英鎊兌美元的長期公允值約為1.20左右。在中美貿易談判重啟之際，美國總統特朗普昨發推文斥中國沒有迹象履行增購美國農產品的承諾。市場恐兩國難望達成協議，美股早段下滑。
特朗普再向華「發炮」 美股早段挫
英國首相約翰遜的辦公室表示，英國將要求歐盟與其磋商更佳的脫歐協議，並同時為可能的無協議脫歐做好準備，增添了市場對硬脫歐的擔憂。英鎊3個月期權引伸波幅升至3月底以來最高。市場預期英倫銀行未來數月不大可能加息，也令英鎊缺乏支持。面對硬脫歐風險，期貨數據預示，英倫銀行在12月減息四分之一厘的概率超過60％。
OFX外匯交易平台的分析指出，英鎊近期下滑，只是其潛在疲軟的開始。摩通的客戶報告亦稱，隨着約翰遜上台，英倫銀行的政策將趨向中性，放棄持續正常化。摩通預期，英倫銀行在周四議息會議所發布的季度通脹報告，將下調經濟增長前景，並預示在較長的一段時間不會加息。
聯儲局內部分歧 減息決定難一致
至於周四凌晨公布的聯儲局前瞻指引，則可能令聯儲局內部出現較多的分歧。由於近期經濟數據改善，聯儲局官員可能不會一致同意減息的決定，可能令市場較難理解聯儲局未來的政策路徑。自1987年以來，聯儲局有37％的政策會議，有一名或以上的官員投反對票。昨公布的6月美國核心PCE按年升1.6%，低於分析師預期。 日本央行昨決定維持現行的貨幣寬鬆政策。由於此次未加碼寬鬆，倘聯儲局於周四凌晨宣布減息，有可能令日圓匯率轉強。日本央行稱，若經濟失速、物價下跌，將毫不猶豫地加碼貨幣寬鬆措施。
高盛上調標指目標至3100點
高盛昨表示，將美國標普500指數的2019年目標，上調3%至3100點，意味全年累計上漲24%。高盛預測2020年底標普500指數為3400點。不過高盛以經濟活動疲弱為由，將標普500企業今年的每股盈利下調6美元。FactSet數據顯示，75％已公布業績企業利潤勝預期。寶潔（P＆G）上季表現勝預期，股價早段升逾4%創新高。製藥廠默克（Merck）上季收入及盈利均勝預期，早段股價升逾2％。摩通警告，在聯儲局公布議息結果前，一系列風險市場閃現「超買」信號。