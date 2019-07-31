「日本城」母企全年純利增13.6%

港業務收入創新高 星分店下半年止蝕

集團指出，雖然期內營商環境仍充滿挑戰，不過香港市場收入再創新高，按年升6.7%至20.7億元，同店銷售增長4.8%，較上財年升0.3個百分點。新加坡方面，集團期內關閉了虧損店舖，以及精簡組織架構，業務於上半年仍然虧損，下半年則轉為錄得盈利，全年收入跌4.5%至2.37億元，同店銷售增長6.1%，較上財年跌3.1個百分點。

集團指出，近年位於購物中心的店舖及倉庫受租金上升影響，已經在所有日本城店內安裝網上購物屏幕「易購點」，促進集團線上及線下的存貨共享，未來有更大彈性控制整體租金開支。

集團期內共經營365間店舖，香港佔305間，按年淨增加15間分店，新加坡及澳門分別有44間及7間分店。集團指出，澳門市場成功以快速消費品為戰略，現正尋找新地點開店。集團又推出全新零售品牌「多來買」，香港已有4間店，出售快速消費品、零食及個人護理產品，將在特定的日本城分店劃分「多來買」區域。