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「懶人」積金推出兩年達189萬戶 積金局將檢討收費上限

【明報專訊】強積金「預設投資策略」（DIS）推出超過兩年，積金局昨日披露，已有近兩成帳戶投資在DIS旗下兩個成分基金，而DIS已成功促使其他強積金基金下調收費。當局預告，會在今年稍後時間展開檢討收費上限的工作。有業界人士則指出，許多DIS基金都是主動式管理的，若收費上限再下調，會對業界構成很大壓力。

明報記者 廖毅然

俗稱「懶人基金」的DIS自2017年4月起實施，根據積金局的數據，截至今年3月底，即DIS滿兩周年，有188.8萬個帳戶投資於DIS下的基金，按年增加27％，佔全部982萬個強積金帳戶約19.2％。當中，因沒有作出投資指示而投資在DIS基金的佔78％，其餘是主動選擇投資DIS基金。而這188.8萬個帳戶，涉及投資在DIS基金的權益約354億元，佔強積金制度的總淨資產值約4％。

設收費上限0.75% 作基準加強競爭

由於DIS基金設有收費上限，管理費不可多於0.75％，總開支不可多於0.95％，積金局指出，自DIS法例於2016年5月通過後，直至今年3月底，已有累計138個強積金基金下調收費。而現時市場上共有234個強積金基金屬於「低收費基金」，佔總數54％。「低收費基金」的定義為管理費為1％或以下，或基金開支比率為1.3％或以下的基金。

積金局指出，DIS可發揮基準作用，加強市場上其他強積金基金的互相競爭，最終促使收費進一步下調。當局會在今年稍後時間開始檢討收費上限的工作。過去兩年，即使未開展檢討工作，當局已多次強調不排除收費上限再往下調。

恒傑：主動式管理 再降收費有壓力

恒傑保險僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強指出，不少DIS基金都是主動式管理的，一旦要再下調收費上限，對積金商有很大壓力，特別是有部分DIS基金至今未具有規模。他又指出，DIS自推出以來已逐漸取得大眾好感，由於表現較整體強積金好，愈來愈多客戶自願投資在DIS基金。

以今年上半年為例，DIS旗下「核心累積基金」及「65歲後基金」平均表現分別為10.3％及6.64％，前者高於整體強積金基金的8.43％，但兩者都較其「參考組合」略低。

相關字詞﹕積金局 鍾建強 預設投資策略 懶人基金 強積金

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