小米頻回購 創辦人須減特權股維持比例

去年港交所（0388）修改上市規則，容許同股不同權公司來港掛牌，小米上市時將股份分成兩類，分別是「一股十票」的A類股及「一股一票」的B類股。小米在6月3日至7月3日共回購約1.06億B股，相關回購股份於7月25日獲註銷，小米解釋，據聯交所上市規則規定，同股不同權公司回購的股份註銷前後，A、B類股的投票權比例必須保持不變，由於回購註銷後總股本減少，A類股投票權比例會相應上升，所以雷軍及林斌須將部分A股需要轉成B股。

翻查上市規則，上市發行人不得將WVR股份比例增至超過上市時WVR股份所佔比例。如果上市發行人減少股份數目，例如回購股份導致WVR股份比例上升，WVR股份受益人須按比例減少其不同投票權，例如將WVR股份轉換成普通股。

雷軍林斌投票權略跌至82.71%

小米由年初至今已回購1.25億B股，以昨日收市價9.02計，市值涉約11.32億元。今年2月初，小米曾註銷1997.22萬B股，同樣觸發雷軍及及林斌分別將358.73萬及200.44萬A股轉換成B股。另外，瑞信將小米目標價由10元升至10.2元，維持「中性」。摩根士丹利則將小米目標價由15元下調至11元，維持「增持」評級。