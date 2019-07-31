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乏物業銷售 恒隆地產中期少賺4%

【明報專訊】恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）昨日公布截至6月底止中期業績。恒隆地產期內純靠中港租務貢獻，缺乏銷售發展物業收入支持下，基本純利按年減少4%至22.29億元。反之母公司恒隆集團售出在港的非核心物業錄得8.68億元收益帶動下，基本溢利按年大增59%至23.24億元。恒隆地產表示，上半年度已出售藍塘道項目一間半獨立大宅，待今年稍後完成交易後入帳。

恒隆集團賣產 基本溢利大增59%

摩根大通發表研究報告指，恒隆地產的基本純利表現稍勝預期，並確定了內地的租務組合成為較強的增長動力，增速更有望於2020年加快，甚至預期該股會在2020年增加派息。由於恒隆地產在港的物業相對偏離連串的示威現場，並且可乘內地零售業向好而受惠，因此給予優於大市評級。該股昨日收報18.64元，升0.98%。

現時恒隆地產在港可待售樓盤，主要包括11間藍塘道及1間浪澄灣複式單位，集團行政總裁盧韋柏昨表示，他們仍然會中港雙線發展。目前該集團正籌備牛頭角淘大工業村改建住宅，及北角商業大厦連商場項目，兩者會分別於2022至23及2022年完工，完成後將會出售。首席財務總監何孝昌補充，集團已經就前述兩個重建項目完全支付地價，預計總建築費合共約10多億元。

執行董事陳文博則指，集團仍會一直留意在港增加土地機會，並希望在港繼續物色投資。在招標出售項目方面，盧韋柏稱，恒隆集團在完成出售荔灣花園及花園臺車位之後，集團尚未放售的車位項目，帳面上亦錄得重估收益並已於上半年度入帳。根據該集團的業績報告指，內地將來還有武漢、無錫、昆明及瀋陽的公寓發展項目，有待完成發展及銷售。

相關字詞﹕牛頭角淘大工業村 何孝昌 盧韋柏 陳文博 恒隆地產 恒隆集團

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