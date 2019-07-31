新世界擴版圖 杭州購百億地王 鄭志剛銳意拓內地 月內連下兩城

明報記者 方楚茵

據新世界公告，集團持續策略投資中國重點城市，並發展具標誌性及潛力優厚之重點項目等，且2022年杭州將舉行亞運會，認為購入地皮將對公司及其股東整體有所裨益，因考慮到該地皮具著名景觀、便利位置及發展潛力，具備理想開發條件。該項目位於杭州上城區望江新城，毗鄰杭州地鐵一號線婺江路站等。

冀配合2022年亞運效應

項目地盤佔地面積9.3364萬平方米（即約100萬方呎），最高總樓面面積約45.3886萬平方米，包括地面以上的總樓面面積約39.3886萬平方米及地面以下的總樓面面積約6萬平方米。

有別於內房商快周轉的方式，本港發展商在內地一直發展緩慢，以往一向側重本港的新世界更曾於2015年大舉出售內地資產，並由內房商如中國恒大（3333）等接貨。惟其後集團重整步伐，加大內地擴張步伐，亦心儀大灣區發展，自2016年已開始逾百億投資深圳太子灣、前海、廣州增城等地，佈局商業、住宅等項目。

在去年集團執行副主席鄭志剛提出新世界將會以200億元投資大灣區，其後陸續兌現，包括在去年11月份以近47.81億元購得廣州漢溪長隆地皮項目65%權益，今個月內更連下兩城，包括近日剛以40.1億元向母企周大福企業收購寧波新世界廣場餘下51%權益，昨日又以逾百億投得上述杭州上城區地皮。

分析：港投地難 須兼攻內地

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武表示，今次新世界杭州項目每平米作價約2萬元，屬合理價。他指，事實上近年在本港拿地不易，除了長沙灣外，新世界多個巨型項目如航天城、啟德體育園均只為營運項目，故中港兩邊均投資是理想方法。他指出，集團亦一直提到會換走一些非核心資產，改換「靚貨」。新世界昨日股價微跌1.24%，收報11.12元。