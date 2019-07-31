經濟
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恒指反覆升40點 內險股發力

【明報專訊】中美昨日重啟貿易談判，帶動恒指略為低開後，轉升最多169點，不過聯儲局將在本港時間明日（8月1日）凌晨公布議息結果，中國亦將公布7月份製造業採購經理指數（PMI），投資者觀望氣氛濃厚，上升缺乏成交支持，中午前開始回吐升幅。

恒指收市報28,146點，微升40點，全日波幅只有215點，成交進一步縮減至617億元。不過，美國總統特朗普在Twitter炮轟中國現時沒有迹象要購買美國農業產品，令恒指夜期失守28,000點。截至晚上9時半，報27,888點，低水259點。

特朗普再「發炮」 夜期大低水

國指昨日收報10,818點，上升37點，北水通過港股通淨流入21.33億元。近期弱勢的收租股反彈，前日跌幅最大藍籌九龍倉置業（1997）回升2.48%，為升勢最大藍籌，太古地產（1972）升0.35%，希慎興業（0014）升0.13%。不過新世界發展（0017）和恒基地產（0012）分別跌1.24%和1.08%，為表現最差藍籌。

中壽盈喜 領內險股全線揚

內險股將於下月中陸續公布半年業績，中國人壽（2628）前日收市後發出盈喜，受惠減稅措拖和上半年內地股市向好，預計淨利潤按年上升115%至135%，昨升1.49%。內險板塊一同做好，新華保險（1336）上升2.73%，中國太保（2601）上升2.7%（見表），中國太保昨晚亦發盈喜。經初步測算，預計今年中期歸屬股東淨利潤按年將增加約96%，扣除非經常性損益的淨利潤，按年將增加約38%。另騰訊（0700）公布，將與高通在5G和遊戲展開合作，昨升0.27%。

第一上海首席策略師葉尚志認為，現時「炒股不炒市」的特點更為明顯，港股7月有3周的成交量處於低位，資金集中在績優股，因此可留意下月開始公布的中期業績。

葉尚志：炒股不炒市 資金流向績優股

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍則指出，中美貿易談判、中共中央政治局會議、中國PMI數據、美國聯儲局議息聲明等事件陸續發生，因此投資者傾向暫時觀望，恒指窄幅波動。不過，市場已預期貿易談判難有成果，以及減息0.25厘，因此除非結果大出預期，否則港股難以打破現時悶局。中共中央政治局會議認為，目前國內經濟下行壓力加大，熊麗萍認為後市表現視乎如何演繹，因為市場人士也可憧憬政府會加強扶助經濟政策。

相關字詞﹕熊麗萍 內險股 葉尚志 中美貿易談判 聯儲局 恒指 港股

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