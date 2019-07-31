政治局會議：不以地產刺激經濟

宏觀政策上，會議提到，財政政策要加強力度提升效率，繼續落實減稅降費；貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合理充裕。對於推動內需，提出要拓展擴大最終需求，有效啟動農村市場，多用改革辦法擴大消費；投資方面，要穩定製造業投資，落實補短板工程，加快推進新型基建項目。雖然昨日中美新一輪貿易談判在上海重開，但政治局會議認為，下半年仍要有效應對經貿摩擦，加大對外開放，加緊落實一系列重大開放舉措。

就金融服務實體經濟，會議重申要引導金融機構增加對製造業、民企的中長期融資，把握好風險處置節奏和力度，落實好金融機構、地方政府、金融監管部門責任；要建立長效機制解決企業拖欠帳款問題，加快清除殭屍企業。會議也提到上星期一開板的科創板，要求落實好以信息披露為核心的註冊制，提高上市公司質量。

分析：中央進一步寬鬆貨幣空間有限

興業銀行首席經濟學家魯政委指出，基於中美談判重啟，貿易摩擦加劇風險下降，有助於改善出口預期；固定資產投資增速在下半年回落的壓力不大，因6月國務院已允許將專項債券作為符合條件的重大公益項目資本金，第二季基建融資需求也輕微反彈，反映出基建投資正在回暖。

魯政委表示，近期金融監管部門收緊信託融資渠道，側面反映出當局正在引導信貸擴張速度要維持在合理水平。因此，貨幣政策進一步寬鬆的空間有限，保持不鬆不緊是現時最適當狀態。此外，會議提到用改革辦法而非行政手段擴大消費，亦是考慮到過去像行政補貼的措施只能短暫刺激消費，一旦取消便打回原形的弊病。