今公布次季GDP 學者料較首季差

商務及經濟發展局長邱騰華日前便指出，本港多個行業如貿易、零售、貨運及旅遊的指標齊向下，下行風險已經出現，相信今年第二季GDP存在隱憂。

麥萃才：示威對經濟衝擊未浮現

香港浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，受中美貿易摩擦影響，上半年本港貿易低迷；而零售、旅遊及餐飲表現亦受到6月初以來社會上反修例活動影響，不過，由於影響是在6月開始，對經濟的衝擊未完全浮現，因此本港第二季GDP或只會比第一季略差。

麥萃才續稱，反而擔心第三季情况，隨着社會上的示威持續，對零售旅遊等的影響逐漸反映，以政府原本對今年香港GDP增長2%至3%的預測來看，第一季只有0.6%，加上第二季還要比第一季差及第三季隨時更低迷，下調GDP預測的機會將較高，可能要下修到原本下限2%甚至更低。

零售管理協會：7月生意雙位數跌

據政府近期公布的數據，上半年本港出口按年跌3.6%，進口跌4.5%。旅發局公布，6月訪港旅客臨時數字顯示，雖有8.5%增長，但增幅較之前數月收窄，且留意到下半年旅客的預訂行程開始放緩；同時，包括新加坡、日韓、加拿大、愛爾蘭等11個國家地區，已提升對香港的旅遊警示或發出忠告。零售管理協會更預警，預料7月、8月會員的生意額出現雙位數跌幅，政府統計處將於明天公布6月零售數據，此前已連跌4個月。