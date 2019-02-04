惠譽：示威活動對港GDP構成風險 評級受考驗 政府效率受損將打擊商業信心

明報記者 廖毅然

惠譽表示，社會對警方的嚴厲反應愈來愈不滿，香港政府似乎無力處理公眾的憂慮，這將會長期打擊商業信心。該行曾在6月12日重申香港的「AA+」主權信貸評級，高於中國的「A+」級。惠譽昨日表示，當時示威剛剛開始，其時認為未有動搖香港的基本信用優勢，例如強勁的公共及外部財政、高收入水平，以及有彈性的經濟等。然而，目前這些優勢正受到考驗，當中包括政府的管治效率及其法治。

首家評級機構表明或影響香港評級

這是三大國際評級機構中，暫時唯一一家明確指出近日的事件可能會影響香港的評級。本月較早前，穆迪曾發表報告指抗議活動是香港用以制衡政府的手段之一，若制衡能力被削弱，將對香港的信用狀况產生負面影響。而標普上周則指出，相信香港政府很難再推動各項政策，如果中央採取更強硬的態度，加強對香港的管治，風險更會增加。但穆迪和標普對香港的評級並沒有調整。

指中港續融合 兩地評級差距會消失

惠譽昨日重申，香港的評級仍然較內地高，主要是因為兩地有明顯的不同，例如政府的水平、法治、政治框架及政商環境等，但若然兩地繼續融合，兩地評級最終的差距將會消失。另一個影響香港評級的因素，是國際對香港近期狀况的評估，若然美國取消對香港的關係法，香港在國際的營商中心地位將會受損。

彭博社引述數據指出，香港對於內地經濟，在很多方面的重要性都已下跌，但在作為內地對外的關口，仍維持重要角色。例如香港仍是內地企業主要的上市地，亦是最主要的離岸人民幣中心，港股市值佔整體大中華股市市值接近一半等。香港的管治水平一旦受損，將削弱香港作為國際金融中心的基礎，對內地及香港而言都是損失。

李若凡：評級下調恐觸發資金撤離

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，一旦主權信貸評級下調，代表經濟已經受到很大影響，而下調評級更會增加企業的財務成本。但她認為，香港的信貸評級本身不低，即使下調，影響亦不大。反而更值得擔憂的是評級機構提出的憂慮，例如投資及商業信心是否長期受影響，最終導致資金撤離。