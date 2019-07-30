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內地客2.3萬租囍匯開放式戶

【明報專訊】租賃市場未受近月社會氣氛影響，交投持續向好，有內地客承租灣仔囍匯。香港置業首席聯席董事周世康表示，上述租出單位為囍匯2座高層E室，實用面積338方呎，開放式間隔，望市區景，獲內地客以月租2.3萬元承租，實用呎租約68元。周續指，業主2017年4月以約800萬元購入單位，租金回報約3.5厘。

第一城兩房連天台1.5萬租出

沙田第一城連天台戶亦錄近月罕見租賃成交。世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍指，沙田第一城雙號座頂層連天台戶，實用面積304方呎，兩房間隔，以月租1.5萬元租出，實用呎租約49.3元。周續稱，業主2012年1月以250萬購入單位，租金回報達7.2厘。

另早前陸續入伙的元朗錦田PARK YOHO Milano亦新錄租賃成交。

Milano 開放式戶1萬租出

Q房網助理營業經理衛國雄表示，PARK YOHO Milano 32B座低層E室，實用面積254方呎，開放式間隔，望樓景及內園景，以月租1萬元租出，實用呎租約39.4元。衛續稱，業主2018年8月435.5萬元購入單位，租金回報約2.8厘。

此外，小西灣藍灣半島近日連錄兩宗租賃成交，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，藍灣半島2座高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，以月租1.95萬元租出，實用呎租約42.9元。

業主於2000年7月265.7萬元購入單位，租金回報約8.8厘。

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