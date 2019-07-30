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獵苑重新招標 逾八成業權意向價6億

【明報專訊】豪宅物業供應罕有，有業主趁機放售物業，早於2005年已獲長實（1113）等發展商垂青的九龍塘義德道獵苑，最近重新以招標形式放售，超過八成業權意向價約6億元，每方呎樓面地價即約1萬元。

2005年獲長實等垂青

上述物業為九龍塘義德道17號獵苑，鄰近長實珏堡、嘉里義德道1、3號及華懋雲門，負責招標的高力國際指，獵苑1960年落成，現為一幢樓高4層共16個單位之政府公務員宿舍，每層實用面積逾1,200方呎，現時全幢總實用面積為20,219方呎，是次出售單位之不可分割業權分數佔所佔地段之81.25%，截標日期為下月9日。高力國際資本市場及投資服務部高級董事郭振昌表示，是次招標出售之單位合共13個，其中5個單位已補地價可自由轉讓，8個未補地價單位之自由轉讓補地價金額文件已於上周收到。根據城市規劃有關資料，物業最高地積比率可為3倍，最高可重建總樓面約6萬方呎，而可建樓層高達13層，以意向價約6億元計，每呎樓面地價約1萬元。

可重建6萬呎樓面

資料顯示，有關物業曾於2005年推出放售，當時共有約94%業權聯合出售，當年有傳底價約2.1億元，並獲長實、信置（0083）及華置（0127）三家發展商入標，惟最終未有售出。事實上，同區私樓獲不少發展商收購，如長實或有關人士，去年便以3000萬元購入九龍塘和域臺D座低層32室，單位實用面積1318方呎，實呎2.28萬元。

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