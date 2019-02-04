Napoli特色戶3980萬 創PARK YOHO新高

成交紀錄冊資料顯示，上述有交單位為PARK YOHO Napoli 28座地下及高層地下A室，實用1808方呎，連41方呎平台及1225方呎花園，並設有私家泳池，成交價高見3979.4萬元，創整個PARK YOHO系列新高，實呎22,010元。

明翹匯299呎起 一至兩房佔七成

同系屯門御半山II期，今日再加推5號價單，涉及50伙，若扣除最高22%優惠計，折實價由538.81至738.09萬元，折實實呎14,254至19,312元，呎價最貴一伙為實用304方呎的2B座25樓H室，折實587.08萬元，折實實呎19,312元；項目將於本周六發售其中10伙。

另方面，多個大型新盤部署推售，其中佳明（1271）青衣細山路項目命名為明翹匯，佳明營業及市務總監顏景鳳稱，期望項目可於下月底獲批預售，最快有機會9月推售，示範單位及樓書已準備得「八八九九」。她又稱，項目是青衣區內15年來首個私樓項目，定價會以荃灣區新盤及青衣區內二手樓作參考。顏續稱，項目提供776伙，涵蓋1至4房間隔，一房實用299至313方呎，預料為青衣區內最細面積私樓單位，兩房410至438方呎，兩者共佔樓盤約七成單位，而3房實用566至807方呎，4房實用808方呎，3及4房共佔樓盤約25％，此外，餘下則為地下連花園及複式戶，複式單位實用約1800至2700方呎。

愛海頌一獲批預售即推出

此外，長實（1113）助理首席經理（營業）何家欣指出，集團旗下深水埗愛海頌仍待批預售樓花同意書，相關推售工頌，如設於紅磡置富商場的示範單位已預備好，預料一獲批預售即推出。 何續指，愛海頌全數876伙，主打2房、3房戶；當中七成半為2房戶，實用474方呎起，而大部分3房戶實用面積均超過750方呎，並設有套房和儲物房。項目預計2021年6月落成，樓花期近兩年。