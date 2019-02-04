經濟

香港地產

下一篇 上一篇

Napoli特色戶3980萬 創PARK YOHO新高

【明報專訊】近月香港接連發生示威衝突，元朗更出現暴力事件，令人憂慮樓價會否受到拖累，不過區內卻「反高潮」錄得高價成交買賣，新地（0016）旗下PARK YOHO Napoli就有一個連花園泳池複式戶以逼近4000萬元售出，創下PARK YOHO系列推售以來新高。

成交紀錄冊資料顯示，上述有交單位為PARK YOHO Napoli 28座地下及高層地下A室，實用1808方呎，連41方呎平台及1225方呎花園，並設有私家泳池，成交價高見3979.4萬元，創整個PARK YOHO系列新高，實呎22,010元。

明翹匯299呎起 一至兩房佔七成

同系屯門御半山II期，今日再加推5號價單，涉及50伙，若扣除最高22%優惠計，折實價由538.81至738.09萬元，折實實呎14,254至19,312元，呎價最貴一伙為實用304方呎的2B座25樓H室，折實587.08萬元，折實實呎19,312元；項目將於本周六發售其中10伙。

另方面，多個大型新盤部署推售，其中佳明（1271）青衣細山路項目命名為明翹匯，佳明營業及市務總監顏景鳳稱，期望項目可於下月底獲批預售，最快有機會9月推售，示範單位及樓書已準備得「八八九九」。她又稱，項目是青衣區內15年來首個私樓項目，定價會以荃灣區新盤及青衣區內二手樓作參考。顏續稱，項目提供776伙，涵蓋1至4房間隔，一房實用299至313方呎，預料為青衣區內最細面積私樓單位，兩房410至438方呎，兩者共佔樓盤約七成單位，而3房實用566至807方呎，4房實用808方呎，3及4房共佔樓盤約25％，此外，餘下則為地下連花園及複式戶，複式單位實用約1800至2700方呎。

愛海頌一獲批預售即推出

此外，長實（1113）助理首席經理（營業）何家欣指出，集團旗下深水埗愛海頌仍待批預售樓花同意書，相關推售工頌，如設於紅磡置富商場的示範單位已預備好，預料一獲批預售即推出。 何續指，愛海頌全數876伙，主打2房、3房戶；當中七成半為2房戶，實用474方呎起，而大部分3房戶實用面積均超過750方呎，並設有套房和儲物房。項目預計2021年6月落成，樓花期近兩年。

上 / 下一篇新聞

恒指曾挫452點 港澳辦記招後收窄 港鐵收租零售股全線下跌
恒指曾挫452點 港澳辦記招後收窄 港鐵收租零售股全線下跌
屈臣氏：7月港生意雙位數下跌
屈臣氏：7月港生意雙位數下跌
TVB外牆現黑白直幡 李寶安電郵：嚴肅追究
TVB外牆現黑白直幡 李寶安電郵：嚴肅追究
中壽盈喜 料上半年純利升逾倍
中壽盈喜 料上半年純利升逾倍
長實中期純利料增七成 大行重申買入
長實中期純利料增七成 大行重申買入
PayMe擬降信用卡增值上限至2000元 連接「轉數快」 料省開支轉攻商戶合作
PayMe擬降信用卡增值上限至2000元 連接「轉數快」 料省開支轉攻商戶合作
碌卡增值儲分 要分散不同錢包
碌卡增值儲分 要分散不同錢包
花旗推手機App 主打繳費同時賺積分
花旗推手機App 主打繳費同時賺積分
3行救錦州行 分析：紓困不接管 官方新招
3行救錦州行 分析：紓困不接管 官方新招
沽空機構狙擊中資股 轟南方能源上市造假
沽空機構狙擊中資股 轟南方能源上市造假
華融6億港航貸款 蝕讓予第三方
華融6億港航貸款 蝕讓予第三方
「街市偉」等5董事遭譴責 港交所：無盡力遵守上市規則
「街市偉」等5董事遭譴責 港交所：無盡力遵守上市規則
星展上半年多賺12% 純利創新高
星展上半年多賺12% 純利創新高
中國車市萎縮 福特母公司PSA打擊大
中國車市萎縮 福特母公司PSA打擊大
特朗普再施壓 「小幅減息不夠」 聯儲局前主席耶倫支持減1/4厘
特朗普再施壓 「小幅減息不夠」 聯儲局前主席耶倫支持減1/4厘
歐盟傳撤部分准入權 加拿大新加坡等5國遭殃
歐盟傳撤部分准入權 加拿大新加坡等5國遭殃
涉嫌操縱匯率 巴克萊等遭索償96億
涉嫌操縱匯率 巴克萊等遭索償96億
張兆聰：領展嚴重超賣趁低收集
張兆聰：領展嚴重超賣趁低收集
黃耀宗：環球股市估值偏高 將逢高減持
黃耀宗：環球股市估值偏高 將逢高減持
李浩德：買馬鞍山鋼鐵 輸粒糖贏間廠
李浩德：買馬鞍山鋼鐵 輸粒糖贏間廠
張兆聰：ASM太平洋博行業復蘇
張兆聰：ASM太平洋博行業復蘇
金曹：8月波幅勢擴大 可達1700點
金曹：8月波幅勢擴大 可達1700點
技術取勝：中升下一阻力位23元
技術取勝：中升下一阻力位23元
周顯：損害既得利益層 Libra注定失敗
周顯：損害既得利益層 Libra注定失敗
Premia Partners管理合伙人蔡瑞怡：越南可複製中國增長故事
Premia Partners管理合伙人蔡瑞怡：越南可複製中國增長故事
湯文亮：這個世界是「連輕人」的
湯文亮：這個世界是「連輕人」的
十大屋苑連續兩月險守百宗 一半屋苑呎價回軟 太古城按月跌近7%
十大屋苑連續兩月險守百宗 一半屋苑呎價回軟 太古城按月跌近7%
健康邨減價一成 低市價5%沽
健康邨減價一成 低市價5%沽
獵苑重新招標 逾八成業權意向價6億
獵苑重新招標 逾八成業權意向價6億
內地客2.3萬租囍匯開放式戶
內地客2.3萬租囍匯開放式戶
澳門基金18億放售柏廷坊
澳門基金18億放售柏廷坊